https://ria.ru/20250209/bespilotnik-1998233343.html

В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025

В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Силами ПВО ночью сбиты четыре вражеских беспилотника в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:39:00+03:00

2025-02-09T09:39:00+03:00

2025-02-09T09:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силами ПВО ночью сбиты четыре вражеских беспилотника в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков. "Этой ночью над Орловской областью сбиты четыре вражеских БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий проводятся необходимые оперативные проверки.

https://ria.ru/20250206/pvo-1997640449.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, андрей клычков, происшествия