https://ria.ru/20250209/bespilotnik-1998233343.html
В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ
В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.02.2025
В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Силами ПВО ночью сбиты четыре вражеских беспилотника в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:39:00+03:00
2025-02-09T09:39:00+03:00
2025-02-09T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силами ПВО ночью сбиты четыре вражеских беспилотника в Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Андрей Клычков. "Этой ночью над Орловской областью сбиты четыре вражеских БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий проводятся необходимые оперативные проверки.
https://ria.ru/20250206/pvo-1997640449.html
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Губернатор Клычков: силы ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ в небе над Орловской области