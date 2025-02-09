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Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу - РИА Новости, 09.02.2025
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01:43 09.02.2025 (обновлено: 06:04 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/banda-1998210421.html
Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу
Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу - РИА Новости, 09.02.2025
Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу
Несколько участников так называемой "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу из зала суда своих подельников в 2017 году, в том числе рассказали об... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T01:43:00+03:00
2025-02-09T06:04:00+03:00
происшествия
банда гта
московский областной суд
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несколько участников так называемой "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу из зала суда своих подельников в 2017 году, в том числе рассказали об их переговорах и обменом местами, говорится в материалах по делу, которые изучило РИА Новости. Первого августа 2017 года пятеро участников банды в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, начали их душить, забрали оружие и, выйдя из лифта, напали на сотрудников Росгвардии. Началась перестрелка, в которой трое подсудимых погибли, еще один позже скончался в больнице. Другие участники банды в это время дожидались вывода из здания суда. Из этой группы выжил лишь один — Хазратхон Додохонов. На судебном процессе он говорил, что не имеет отношения к побегу и сам пострадал, поскольку якобы сообщил подельникам о выходе из банды.Один из них, как говорится в материалах дела, рассказал о переговорах Додохонова с другими участниками побега по пути в суд, однако он не слышал, о чем именно шла речь. Об этом рассказал еще один подсудимый."Он и (участники побега) находились в задней части автомобиля, разговаривали между собой, однако их разговора он не слышал. До этого (участники побега) в изоляторе, в помещении, которое называется сборкой и где собираются все арестованные перед погрузкой в спецтранспорт, он заметил, что (они) общались группой. Разговоров не слышал", — говорится в документе. Еще один фигурант дела рассказал, что Додохонов перед выходом после завершения судебного заседания попросил его поменяться с ним местами.Как говорится в материалах, участников процесса конвоировали группами по четыре-пять человек, первыми выводили тех, кто находился ближе к выходу."Когда объявили окончание судебного процесса, он находился у выхода из изолированного помещения. Подошел Додохонов и попросил пройти в другой конец помещения, сказав, что ему нужно поговорить на семейные темы со своим родственником (один из погибших при побеге), который также сидел у выхода", — говорится в показаниях фигуранта дела. Позже в своих показаниях командир взвода указал, что неоднократно говорил о склонности подсудимых к побегу, нападению и дезорганизации. В личных делах пытавшихся сбежать, согласно документам, значится, что Додохонов склонен к побегу, террористической деятельности, как и двое других участников перестрелки.Додохонов, пожизненно осужденный по делу "банды ГТА", получил еще 20 лет за попытку побега.
https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html
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происшествия, банда гта, московский областной суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Банда ГТА, Московский областной суд, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу

Участники банды ГТА раскрыли подробности подготовки к побегу из суда в 2017 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОглашение приговора членам "банды GTA"
Оглашение приговора членам банды GTA - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оглашение приговора членам "банды GTA". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несколько участников так называемой "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу из зала суда своих подельников в 2017 году, в том числе рассказали об их переговорах и обменом местами, говорится в материалах по делу, которые изучило РИА Новости.
Первого августа 2017 года пятеро участников банды в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, начали их душить, забрали оружие и, выйдя из лифта, напали на сотрудников Росгвардии. Началась перестрелка, в которой трое подсудимых погибли, еще один позже скончался в больнице. Другие участники банды в это время дожидались вывода из здания суда. Из этой группы выжил лишь один — Хазратхон Додохонов. На судебном процессе он говорил, что не имеет отношения к побегу и сам пострадал, поскольку якобы сообщил подельникам о выходе из банды.
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Один из них, как говорится в материалах дела, рассказал о переговорах Додохонова с другими участниками побега по пути в суд, однако он не слышал, о чем именно шла речь. Об этом рассказал еще один подсудимый.
"Он и (участники побега) находились в задней части автомобиля, разговаривали между собой, однако их разговора он не слышал. До этого (участники побега) в изоляторе, в помещении, которое называется сборкой и где собираются все арестованные перед погрузкой в спецтранспорт, он заметил, что (они) общались группой. Разговоров не слышал", — говорится в документе.
Еще один фигурант дела рассказал, что Додохонов перед выходом после завершения судебного заседания попросил его поменяться с ним местами.
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Как говорится в материалах, участников процесса конвоировали группами по четыре-пять человек, первыми выводили тех, кто находился ближе к выходу.
"Когда объявили окончание судебного процесса, он находился у выхода из изолированного помещения. Подошел Додохонов и попросил пройти в другой конец помещения, сказав, что ему нужно поговорить на семейные темы со своим родственником (один из погибших при побеге), который также сидел у выхода", — говорится в показаниях фигуранта дела.
Позже в своих показаниях командир взвода указал, что неоднократно говорил о склонности подсудимых к побегу, нападению и дезорганизации. В личных делах пытавшихся сбежать, согласно документам, значится, что Додохонов склонен к побегу, террористической деятельности, как и двое других участников перестрелки.
Додохонов, пожизненно осужденный по делу "банды ГТА", получил еще 20 лет за попытку побега.
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