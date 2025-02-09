https://ria.ru/20250209/banda-1998210421.html

Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу

Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу - РИА Новости, 09.02.2025

Участники "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу

Несколько участников так называемой "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу из зала суда своих подельников в 2017 году, в том числе рассказали об... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T01:43:00+03:00

2025-02-09T01:43:00+03:00

2025-02-09T06:04:00+03:00

происшествия

банда гта

московский областной суд

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несколько участников так называемой "банды ГТА" раскрыли подробности подготовки к побегу из зала суда своих подельников в 2017 году, в том числе рассказали об их переговорах и обменом местами, говорится в материалах по делу, которые изучило РИА Новости. Первого августа 2017 года пятеро участников банды в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, начали их душить, забрали оружие и, выйдя из лифта, напали на сотрудников Росгвардии. Началась перестрелка, в которой трое подсудимых погибли, еще один позже скончался в больнице. Другие участники банды в это время дожидались вывода из здания суда. Из этой группы выжил лишь один — Хазратхон Додохонов. На судебном процессе он говорил, что не имеет отношения к побегу и сам пострадал, поскольку якобы сообщил подельникам о выходе из банды.Один из них, как говорится в материалах дела, рассказал о переговорах Додохонова с другими участниками побега по пути в суд, однако он не слышал, о чем именно шла речь. Об этом рассказал еще один подсудимый."Он и (участники побега) находились в задней части автомобиля, разговаривали между собой, однако их разговора он не слышал. До этого (участники побега) в изоляторе, в помещении, которое называется сборкой и где собираются все арестованные перед погрузкой в спецтранспорт, он заметил, что (они) общались группой. Разговоров не слышал", — говорится в документе. Еще один фигурант дела рассказал, что Додохонов перед выходом после завершения судебного заседания попросил его поменяться с ним местами.Как говорится в материалах, участников процесса конвоировали группами по четыре-пять человек, первыми выводили тех, кто находился ближе к выходу."Когда объявили окончание судебного процесса, он находился у выхода из изолированного помещения. Подошел Додохонов и попросил пройти в другой конец помещения, сказав, что ему нужно поговорить на семейные темы со своим родственником (один из погибших при побеге), который также сидел у выхода", — говорится в показаниях фигуранта дела. Позже в своих показаниях командир взвода указал, что неоднократно говорил о склонности подсудимых к побегу, нападению и дезорганизации. В личных делах пытавшихся сбежать, согласно документам, значится, что Додохонов склонен к побегу, террористической деятельности, как и двое других участников перестрелки.Додохонов, пожизненно осужденный по делу "банды ГТА", получил еще 20 лет за попытку побега.

https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html

https://ria.ru/20250201/otravitel-1996741295.html

https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, банда гта, московский областной суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)