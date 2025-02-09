https://ria.ru/20250209/baltiysk-1998280780.html

Главу Балтийска заключили под стражу по делу о взятке

Главу Балтийска заключили под стражу по делу о взятке - РИА Новости, 09.02.2025

Главу Балтийска заключили под стражу по делу о взятке

Глава калининградского города Балтийск Сергей Мельников, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:44:00+03:00

2025-02-09T17:44:00+03:00

2025-02-09T18:24:00+03:00

балтийск

происшествия

россия

калининградская область

сергей мельников

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Глава калининградского города Балтийск Сергей Мельников, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры."Представитель прокуратуры Калининградской области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Балтийского городского округа. Он обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.С учетом позиции прокуратуры обвиняемый заключен под стражу до 7 апреля 2025 года.Глава города Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были задержаны по подозрению во взяточничестве 7 февраля.В воскресенье также заключили под стражу заместителя главы администрации Балтийского городского округа Коваленко, обвиняемого в даче взятки.Как ранее сообщала пресс-служба регионального СУ СК, глава Балтийского городского округа Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (пункт "б" часть 4 статья 291 УК РФ).Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

https://ria.ru/20250209/deputat-1998256094.html

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

балтийск

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балтийск, происшествия, россия, калининградская область, сергей мельников, следственный комитет россии (ск рф)