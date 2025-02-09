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Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке - РИА Новости, 09.02.2025
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16:55 09.02.2025 (обновлено: 17:03 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/baltiysk-1998275814.html
Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке
Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке - РИА Новости, 09.02.2025
Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке
Обвиняемый в даче взятки заместитель главы города Балтийск Калининградской области Максим Коваленко заключен под стражу, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:55:00+03:00
2025-02-09T17:03:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
балтийск
сергей мельников
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КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Обвиняемый в даче взятки заместитель главы города Балтийск Калининградской области Максим Коваленко заключен под стражу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, 15 января обвиняемый передал главе администрации Балтийского городского округа Сергею Мельникову взятку в размере 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. "Представитель прокуратуры Калининградской области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Балтийского городского округа. Он обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении. С учетом позиции прокуратуры обвиняемый заключен под стражу до 7 апреля 2025 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. Глава Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были задержаны по подозрению во взяточничестве 7 февраля. Как ранее сообщала пресс-служба регионального СУСК, Мельников подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (пункт "б" часть 4 статья 291 УК РФ). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.
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происшествия, россия, калининградская область, балтийск, сергей мельников
Происшествия, Россия, Калининградская область, Балтийск, Сергей Мельников
Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке

Замглавы Балтийска Коваленко заключили под стражу по делу о даче взятки

© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramОбвиняемый в даче взятки заместитель главы города Балтийск Калининградской области Максим Коваленко заключен под стражу
Обвиняемый в даче взятки заместитель главы города Балтийск Калининградской области Максим Коваленко заключен под стражу - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Прокуратура Калининградской области/Telegram
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КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Обвиняемый в даче взятки заместитель главы города Балтийск Калининградской области Максим Коваленко заключен под стражу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, 15 января обвиняемый передал главе администрации Балтийского городского округа Сергею Мельникову взятку в размере 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.
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"Представитель прокуратуры Калининградской области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Балтийского городского округа. Он обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.
С учетом позиции прокуратуры обвиняемый заключен под стражу до 7 апреля 2025 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.
Глава Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были задержаны по подозрению во взяточничестве 7 февраля.
Как ранее сообщала пресс-служба регионального СУСК, Мельников подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (пункт "б" часть 4 статья 291 УК РФ).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.
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