https://ria.ru/20250209/baltiysk-1998275814.html

Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке

Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке - РИА Новости, 09.02.2025

Замглавы Балтийска заключили под стражу по делу о взятке

Обвиняемый в даче взятки заместитель главы города Балтийск Калининградской области Максим Коваленко заключен под стражу, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:55:00+03:00

2025-02-09T16:55:00+03:00

2025-02-09T17:03:00+03:00

происшествия

россия

калининградская область

балтийск

сергей мельников

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КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Обвиняемый в даче взятки заместитель главы города Балтийск Калининградской области Максим Коваленко заключен под стражу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, 15 января обвиняемый передал главе администрации Балтийского городского округа Сергею Мельникову взятку в размере 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. "Представитель прокуратуры Калининградской области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Балтийского городского округа. Он обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении. С учетом позиции прокуратуры обвиняемый заключен под стражу до 7 апреля 2025 года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. Глава Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко были задержаны по подозрению во взяточничестве 7 февраля. Как ранее сообщала пресс-служба регионального СУСК, Мельников подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (пункт "б" часть 4 статья 291 УК РФ). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

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происшествия, россия, калининградская область, балтийск, сергей мельников