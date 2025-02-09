https://ria.ru/20250209/avariya-1998224842.html

СК проверяет обстоятельства аварии судна у Сахалина

СК проверяет обстоятельства аварии судна у Сахалина - РИА Новости, 09.02.2025

СК проверяет обстоятельства аварии судна у Сахалина

Следователи выясняют обстоятельства происшествия с иностранным судном, которое выбросило на мель у побережья Невельского района на Сахалине, сообщает в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:53:00+03:00

2025-02-09T07:53:00+03:00

2025-02-09T07:53:00+03:00

происшествия

россия

невельский район

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства происшествия с иностранным судном, которое выбросило на мель у побережья Невельского района на Сахалине, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, 8 февраля из-за погодных условий судно иностранного государства, груженное углем, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта Невельск. Пострадавших, разлива нефтепродуктов и утраты груза нет. Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250209/sudno-1998220440.html

россия

невельский район

сахалин

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происшествия, россия, невельский район, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)