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В Аргентине приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог - РИА Новости, 09.02.2025
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02:59 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/argentina-1998212806.html
В Аргентине приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог
В Аргентине приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог - РИА Новости, 09.02.2025
В Аргентине приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог
Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T02:59:00+03:00
2025-02-09T02:59:00+03:00
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. "Президент Хавьер Милей только что подписал указ, который даёт начало процессу полной приватизации компании Belgrano Cargas y Logística", - написал он в соцсети X. Адорни пояснил, что государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных перевозок. "Государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных услуг и всей инфраструктуры - подвижного состава, путей, мастерских и недвижимости", - уточнил он.
https://ria.ru/20250206/argentina-1997630850.html
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аргентина, хавьер милей
Аргентина, Хавьер Милей
В Аргентине приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог

Власти Аргентины приватизируют компанию-оператора грузовых железных дорог

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Власти Аргентины начинают приватизацию государственной компании, управляющей сетью грузовых железных дорог, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.
"Президент Хавьер Милей только что подписал указ, который даёт начало процессу полной приватизации компании Belgrano Cargas y Logística", - написал он в соцсети X.
Адорни пояснил, что государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных перевозок.
"Государство перестанет быть оператором грузовых железнодорожных услуг и всей инфраструктуры - подвижного состава, путей, мастерских и недвижимости", - уточнил он.
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