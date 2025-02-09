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Дипломаты контролируют ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой - РИА Новости, 09.02.2025
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03:47 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/antalya-1998215213.html
Дипломаты контролируют ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой
Дипломаты контролируют ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой - РИА Новости, 09.02.2025
Дипломаты контролируют ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой
Дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой Екатериной Бурназкиной, арестованной после оставления новорожденной дочери в аэропорту... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:47:00+03:00
2025-02-09T03:47:00+03:00
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой Екатериной Бурназкиной, арестованной после оставления новорожденной дочери в аэропорту курорта, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде. "Продолжаем держать на приоритетном контроле данную ситуацию. Наши дипломаты посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи", - сообщил Ветрик. Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание.
https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html
https://ria.ru/20250207/stambul-1998006311.html
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анталья (провинция), россия
Анталья (провинция), Россия
Дипломаты контролируют ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой

Генконсул Ветрик: дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанной россиянкой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанной в Анталье россиянкой Екатериной Бурназкиной, арестованной после оставления новорожденной дочери в аэропорту курорта, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде.
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"Продолжаем держать на приоритетном контроле данную ситуацию. Наши дипломаты посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи", - сообщил Ветрик.
Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание.
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