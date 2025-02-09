Рейтинг@Mail.ru
В Анапе сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/anapa-1998277528.html
В Анапе сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя
В Анапе сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя - РИА Новости, 09.02.2025
В Анапе сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя
Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапа Краснодарского края применили огнестрельное оружие для задержания водителя, сообщила официальный... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:02:00+03:00
2025-02-09T17:02:00+03:00
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150547/90/1505479096_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ab660e392d57186e24e10b770754f9cc.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапа Краснодарского края применили огнестрельное оружие для задержания водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным Волк, сотрудники полиции остановили иномарку для проведения проверки. Водитель сделал вид, что ищет документы, но затем резко тронулся с места, началась погоня. "Пытаясь скрыться, мужчина нарушал ПДД, чем создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Инспекторы неоднократно предупреждали лихача о намерении применить огнестрельное оружие, но тот не обращал на это внимания. Для остановки транспортного средства один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, а затем несколько прицельных - по колесам автомобиля", - написала Волк в своем Telegram-канале. Официальный представитель МВД России отметила, что после применения огнестрельного оружия машина остановилась, нарушитель попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. "В отношении мужчины составлены семь протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных четырьмя статьями КоАП РФ. Иномарка помещена на специализированную стоянку", - добавила Волк.
https://ria.ru/20250117/kirov-1994293698.html
https://ria.ru/20241015/podolsk-1978064854.html
россия
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150547/90/1505479096_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78c528f9ff6ba1e2392ac9536295450e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, анапа, краснодарский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Анапа, Краснодарский край, Ирина Волк
В Анапе сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя

В Анапе сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие в погоне за водителем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапа Краснодарского края применили огнестрельное оружие для задержания водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк, сотрудники полиции остановили иномарку для проведения проверки. Водитель сделал вид, что ищет документы, но затем резко тронулся с места, началась погоня.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Кирове пьяный водитель пытался скрыться от погони
17 января, 20:52
"Пытаясь скрыться, мужчина нарушал ПДД, чем создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Инспекторы неоднократно предупреждали лихача о намерении применить огнестрельное оружие, но тот не обращал на это внимания. Для остановки транспортного средства один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, а затем несколько прицельных - по колесам автомобиля", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МВД России отметила, что после применения огнестрельного оружия машина остановилась, нарушитель попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
"В отношении мужчины составлены семь протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных четырьмя статьями КоАП РФ. Иномарка помещена на специализированную стоянку", - добавила Волк.
Погоня со стрельбой в подмосковном Подольске - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске
15 октября 2024, 08:00
 
ПроисшествияРоссияАнапаКраснодарский крайИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала