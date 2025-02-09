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Россиян призвали к умеренности при употреблении алкоголя на отдыхе
Россиян призвали к умеренности при употреблении алкоголя на отдыхе - РИА Новости, 09.02.2025
Россиян призвали к умеренности при употреблении алкоголя на отдыхе
Российским туристам следует ответственно подходить к планированию и проведению отдыха в Турции, проявлять умеренность в употреблении спиртных напитков, заявил в РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:17:00+03:00
2025-02-09T07:17:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Российским туристам следует ответственно подходить к планированию и проведению отдыха в Турции, проявлять умеренность в употреблении спиртных напитков, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Генконсул призвал соотечественников максимально ответственно относиться к планированию и проведению отдыха и в первую очередь думать о своей безопасности. "Многие проблемы и трагические ситуации происходят с людьми порой из-за того, что они не оценивают всех рисков, относятся к этому вопросу без должного внимания. Необходимо учитывать свои хронические заболевания и воздействие жаркого климата на здоровье, соблюдать соответствующие ограничения, в том числе при употреблении спиртных напитков, не совершать без сопровождения гидов небезопасные пешие прогулки в горы и лес, приобретать туристические услуги только у проверенных компаний", - сказал генконсул. Ветрик отметил, что нужно всегда оформлять медицинский страховой полис, желательно – в крупной известной компании, с повышенным покрытием и исходя из особенностей своего здоровья и вида отдыха, так как стоимость медицинских услуг в Турции очень высокая, в сложных ситуациях она может достигать нескольких тысяч или десятков тысяч долларов США. "Также туристам очень важно помнить, что на территории другого государства они подпадают под его юрисдикцию и обязаны соблюдать местное законодательство", - подчеркнул дипломат. Ветрик рекомендовал туристам в случае необходимости обращаться в генконсульство, к представителям туроператора и страховой компании, которые окажут им всё возможное содействие.
https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html
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турция, россия, анталья (провинция), новости - туризм
Туризм, Турция, Россия, Анталья (провинция), Новости - Туризм
Россиян призвали к умеренности при употреблении алкоголя на отдыхе
Генконсул Ветрик: россиянам следует умеренно употреблять алкоголь на отдыхе
СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Российским туристам следует ответственно подходить к планированию и проведению отдыха в Турции, проявлять умеренность в употреблении спиртных напитков, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
Генконсул призвал соотечественников максимально ответственно относиться к планированию и проведению отдыха и в первую очередь думать о своей безопасности.
"Многие проблемы и трагические ситуации происходят с людьми порой из-за того, что они не оценивают всех рисков, относятся к этому вопросу без должного внимания. Необходимо учитывать свои хронические заболевания и воздействие жаркого климата на здоровье, соблюдать соответствующие ограничения, в том числе при употреблении спиртных напитков, не совершать без сопровождения гидов небезопасные пешие прогулки в горы и лес, приобретать туристические услуги только у проверенных компаний", - сказал генконсул.
Ветрик отметил, что нужно всегда оформлять медицинский страховой полис, желательно – в крупной известной компании, с повышенным покрытием и исходя из особенностей своего здоровья и вида отдыха, так как стоимость медицинских услуг в Турции
очень высокая, в сложных ситуациях она может достигать нескольких тысяч или десятков тысяч долларов США
.
"Также туристам очень важно помнить, что на территории другого государства они подпадают под его юрисдикцию и обязаны соблюдать местное законодательство", - подчеркнул дипломат.
Ветрик рекомендовал туристам в случае необходимости обращаться в генконсульство, к представителям туроператора и страховой компании, которые окажут им всё возможное содействие.