https://ria.ru/20250209/alkogol-1998222868.html

Россиян призвали к умеренности при употреблении алкоголя на отдыхе

Россиян призвали к умеренности при употреблении алкоголя на отдыхе - РИА Новости, 09.02.2025

Россиян призвали к умеренности при употреблении алкоголя на отдыхе

Российским туристам следует ответственно подходить к планированию и проведению отдыха в Турции, проявлять умеренность в употреблении спиртных напитков, заявил в РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:17:00+03:00

2025-02-09T07:17:00+03:00

2025-02-09T07:17:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Российским туристам следует ответственно подходить к планированию и проведению отдыха в Турции, проявлять умеренность в употреблении спиртных напитков, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Генконсул призвал соотечественников максимально ответственно относиться к планированию и проведению отдыха и в первую очередь думать о своей безопасности. "Многие проблемы и трагические ситуации происходят с людьми порой из-за того, что они не оценивают всех рисков, относятся к этому вопросу без должного внимания. Необходимо учитывать свои хронические заболевания и воздействие жаркого климата на здоровье, соблюдать соответствующие ограничения, в том числе при употреблении спиртных напитков, не совершать без сопровождения гидов небезопасные пешие прогулки в горы и лес, приобретать туристические услуги только у проверенных компаний", - сказал генконсул. Ветрик отметил, что нужно всегда оформлять медицинский страховой полис, желательно – в крупной известной компании, с повышенным покрытием и исходя из особенностей своего здоровья и вида отдыха, так как стоимость медицинских услуг в Турции очень высокая, в сложных ситуациях она может достигать нескольких тысяч или десятков тысяч долларов США. "Также туристам очень важно помнить, что на территории другого государства они подпадают под его юрисдикцию и обязаны соблюдать местное законодательство", - подчеркнул дипломат. Ветрик рекомендовал туристам в случае необходимости обращаться в генконсульство, к представителям туроператора и страховой компании, которые окажут им всё возможное содействие.

https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html

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турция, россия, анталья (провинция), новости - туризм