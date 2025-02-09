https://ria.ru/20250209/afganistan-1998302684.html

В Афганистане заявили о расширении отношений с Ираном

В Афганистане заявили о расширении отношений с Ираном - РИА Новости, 09.02.2025

В Афганистане заявили о расширении отношений с Ираном

За время, прошедшее после прихода к власти в 2021 году в Афганистане Исламского эмирата (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), отношения... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:02:00+03:00

2025-02-09T21:02:00+03:00

2025-02-09T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За время, прошедшее после прихода к власти в 2021 году в Афганистане Исламского эмирата (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), отношения между Кабулом и Тегераном значительно расширились, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел ИЭА Мохаммад Наим. Выступая в Кабуле на мероприятии, посвященном 46-й годовщине победы Исламской революции в Иране, он подчеркнул, что "уровень двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной областях, а также в области безопасности также повысился". "Исламский эмират Афганистан хочет расширять и укреплять отношения с соседними странами, включая Исламскую Республику Иран, и подчеркивает важность продолжения и углубления отношений в политической и культурной областях, сфере безопасности и экономике", - приводит слова дипломата информационный портал Ariana news. По данным издания, исполняющий обязанности посла Ирана в Кабуле Алиреза Бигдели также отметил расширение отношений между двумя странами в свете взаимовыгодного сотрудничества. Он заявил, что "Тегеран готов сотрудничать с Афганистаном в различных областях, особенно в борьбе с терроризмом и наркотиками". "Борьба с терроризмом и экстремизмом является еще одной важной областью сотрудничества между двумя государствами - Ираном и Афганистаном. В настоящее время две страны сотрудничают друг с другом в борьбе с различными формами терроризма", - заявил Бигдели. Высокопоставленные дипломаты ИРИ и ИЭА также затронули события на Ближнем Востоке, осудив нападения Израиля на палестинцев. Они призвали исламские страны объединиться в поддержку народа Палестины. В начале августа 2021 года талибы ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20250207/afganistan-1997996985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, кабул (город), иран, талибан, оон