В Афганистане заявили о расширении отношений с Ираном
Замглавы МИД Афганистана Наим: отношения с Тегераном значительно расширились
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За время, прошедшее после прихода к власти в 2021 году в Афганистане Исламского эмирата (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), отношения между Кабулом и Тегераном значительно расширились, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел ИЭА Мохаммад Наим.
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"Исламский эмират Афганистан хочет расширять и укреплять отношения с соседними странами, включая Исламскую Республику Иран, и подчеркивает важность продолжения и углубления отношений в политической и культурной областях, сфере безопасности и экономике", - приводит слова дипломата информационный портал Ariana news.
По данным издания, исполняющий обязанности посла Ирана в Кабуле Алиреза Бигдели также отметил расширение отношений между двумя странами в свете взаимовыгодного сотрудничества. Он заявил, что "Тегеран готов сотрудничать с Афганистаном в различных областях, особенно в борьбе с терроризмом и наркотиками".
"Борьба с терроризмом и экстремизмом является еще одной важной областью сотрудничества между двумя государствами - Ираном и Афганистаном. В настоящее время две страны сотрудничают друг с другом в борьбе с различными формами терроризма", - заявил Бигдели.
Высокопоставленные дипломаты ИРИ и ИЭА также затронули события на Ближнем Востоке, осудив нападения Израиля на палестинцев. Они призвали исламские страны объединиться в поддержку народа Палестины.
В начале августа 2021 года талибы ("Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.