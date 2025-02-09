https://ria.ru/20250209/aeroport-1998216045.html

В России работают над возвращением оставленной в аэропорту Антальи девочки

В России работают над возвращением оставленной в аэропорту Антальи девочки - РИА Новости, 09.02.2025

В России работают над возвращением оставленной в аэропорту Антальи девочки

Генеральное консульство России в Анталье работает над возвращением на родину девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта в октябре 2024 года. Об этом... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T04:22:00+03:00

2025-02-09T04:22:00+03:00

2025-02-09T15:02:00+03:00

россия

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 9 фев — РИА Новости. Генеральное консульство России в Анталье работает над возвращением на родину девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта в октябре 2024 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей в октябре 2024-го новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Суд в декабре продлил арест Екатерины Бурназкиной, ее мать была освобождена под подписку о невыезде. "Генконсульством ребенку оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на родину", — сообщил Ветрик. Линия защиты Бурназкиной будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Полат сообщала, что Бурназкина, уже находясь в заключении, придумала для дочки имя Николь.

https://ria.ru/20250209/antalya-1998215213.html

https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html

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россия, анталья (провинция)