https://ria.ru/20250208/zhiteli-1998105032.html

Украина блокирует контакты по жителям Курской области, заявил Мирошник

Украина блокирует контакты по жителям Курской области, заявил Мирошник - РИА Новости, 08.02.2025

Украина блокирует контакты по жителям Курской области, заявил Мирошник

Украина блокирует любую коммуникацию по теме российских граждан, удерживаемых ею в Курской области, хотя по международному гуманитарному праву должна... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T06:43:00+03:00

2025-02-08T06:43:00+03:00

2025-02-08T06:43:00+03:00

россия

курская область

украина

родион мирошник

владимир зеленский

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украина блокирует любую коммуникацию по теме российских граждан, удерживаемых ею в Курской области, хотя по международному гуманитарному праву должна сотрудничать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинская сторона максимально блокирует возможность любой коммуникации, хотя международное гуманитарное право предполагает, что эта сторона должна максимально содействовать распространению и передаче достоверной информации о тех гражданских людях, находящихся на этой территории", - заявил Мирошник РИА Новости. При этом все происходит в точности наоборот, отметил он. "Украина полностью блокирует данные, которые касаются людей, которые покинули территорию Курской области. Эти вещи по каналам коммуникации, дипломатическим с украинской стороны практически не происходит", - добавил Мирошник. В результате остается много вопросов по количеству и персоналиям мирных граждан, остающихся в подконтрольном Киеве районе. "В первую очередь, из-за жесткого противодействия украинской стороны, которая сначала блокировала возможность эвакуации и выстроила целую цепочку виртуального образа, что там происходит. В какой-то момент Владимир Зеленский заявил, что украинские боевики ведут себя там как люди. Сейчас один за одним мы получаем опровержения этому, которые размазывают слова Зеленского", - заявил Мирошник. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250204/miroshnik-1997231352.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995605172.html

https://ria.ru/20250114/prestupleniya-1993568882.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир зеленский, татьяна москалькова, вооруженные силы украины