https://ria.ru/20250208/zapad-1998127447.html

"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника

"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.02.2025

"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Запад" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:17:00+03:00

2025-02-08T12:17:00+03:00

2025-02-08T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группировка "Запад" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — отметили в российском военном ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести бригад ВСУ в районах Моначиновки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской Народной Республике и Дроновки в Донецкой Народной Республике.Противник потерял:Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины