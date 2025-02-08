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"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 08.02.2025 (обновлено: 14:14 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/zapad-1998127447.html
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.02.2025
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Запад" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:17:00+03:00
2025-02-08T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группировка "Запад" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; продолжили продвижение в глубину обороны противника&quot;, — отметили в российском военном ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести бригад ВСУ в районах Моначиновки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской Народной Республике и Дроновки в Донецкой Народной Республике.Противник потерял:Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группировка "Запад" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — отметили в российском военном ведомстве.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести бригад ВСУ в районах Моначиновки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской Народной Республике и Дроновки в Донецкой Народной Республике.
Противник потерял:
  • до 240 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США;
  • пикап;
  • три орудия полевой артиллерии, из них два — западного производства.
Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
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