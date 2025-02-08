https://ria.ru/20250208/zapad-1998127447.html
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.02.2025
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Запад" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:17:00+03:00
2025-02-08T12:17:00+03:00
2025-02-08T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группировка "Запад" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — отметили в российском военном ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести бригад ВСУ в районах Моначиновки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской Народной Республике и Дроновки в Донецкой Народной Республике.Противник потерял:Также российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Запад" продолжил продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действия группировки "Запад"