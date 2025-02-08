Трое освобожденных из сектора Газа заложников прибыли в Израиль
ЦАХАЛ сообщила о прибытии в Израиль трех освобожденных заложников
© AP Photo / Abdel Kareem HanaТрое освобожденных из сектора Газа израильских заложников Охад Бен Ами, Эли Шараби и Ор Леви
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Трое освобожденных из сектора Газа израильских заложников Охад Бен Ами, Эли Шараби и Ор Леви
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Трое освобожденных из сектора Газа израильских заложников прибыли на территорию Израиля в сопровождении военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Освобожденные граждане Ор Леви, Охад Бен Ами и Эли Шараби в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) недавно пересекли границу Государства Израиль и сейчас направляются в пункт первоначального приема в районе у сектора Газа, где они встретятся со своими семьями", - говорится в сообщении.
В субботу реализуется пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа.
В сегодняшний список освобожденных заложников вошли 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. На видео, которые транслируются арабскими телеканалами из Газы во время передачи заложников Красному кресту, видно, что заложники сильно потеряли в весе. Их держали в плену почти 500 дней.
В обмен на трех заложников Израиль выпустит из тюрем 183 палестинских заключенных.
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