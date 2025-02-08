https://ria.ru/20250208/zalozhniki-1998132973.html

Трое освобожденных из сектора Газа заложников прибыли в Израиль

Трое освобожденных из сектора Газа заложников прибыли в Израиль - РИА Новости, 08.02.2025

Трое освобожденных из сектора Газа заложников прибыли в Израиль

Трое освобожденных из сектора Газа израильских заложников прибыли на территорию Израиля в сопровождении военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T13:06:00+03:00

2025-02-08T13:06:00+03:00

2025-02-08T13:23:00+03:00

в мире

израиль

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998134493_0:215:3166:1995_1920x0_80_0_0_156dbfddb6977f4c3fd1f84293e838ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Трое освобожденных из сектора Газа израильских заложников прибыли на территорию Израиля в сопровождении военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Освобожденные граждане Ор Леви, Охад Бен Ами и Эли Шараби в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) недавно пересекли границу Государства Израиль и сейчас направляются в пункт первоначального приема в районе у сектора Газа, где они встретятся со своими семьями", - говорится в сообщении. В субботу реализуется пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. В сегодняшний список освобожденных заложников вошли 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. На видео, которые транслируются арабскими телеканалами из Газы во время передачи заложников Красному кресту, видно, что заложники сильно потеряли в весе. Их держали в плену почти 500 дней. В обмен на трех заложников Израиль выпустит из тюрем 183 палестинских заключенных.

https://ria.ru/20250207/izrail-1998090486.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024