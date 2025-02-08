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Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.02.2025
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10:11 08.02.2025 (обновлено: 16:03 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/zaharov-1998117264.html
Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке
Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.02.2025
Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке
Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году фиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:11:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — РИА Новости. Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году фиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров."В прошедшем году фиксировали значительный рост протестной активности — митинги и собрания так называемой оппозиции проходили у здания генконсульства, как правило, два-четыре раза в неделю", — сказал Захаров.Он отметил, что присутствие полицейских нарядов "сдерживало протестующих от каких-либо противоправных действий".
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в мире, россия, нью-йорк (город)
В мире, Россия, Нью-Йорк (город)
Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке

Захаров: генконсульство РФ в Нью-Йорке зафиксировало рост протестной активности

CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Здание генерального консульства России в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — РИА Новости. Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году фиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров.
"В прошедшем году фиксировали значительный рост протестной активности — митинги и собрания так называемой оппозиции проходили у здания генконсульства, как правило, два-четыре раза в неделю", — сказал Захаров.
Он отметил, что присутствие полицейских нарядов "сдерживало протестующих от каких-либо противоправных действий".
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