https://ria.ru/20250208/zaharov-1998117264.html

Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке

Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.02.2025

Захаров рассказал о протестах у здания генконсульства России в Нью-Йорке

Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году фиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:11:00+03:00

2025-02-08T10:11:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — РИА Новости. Генконсульство РФ в Нью-Йорке в 2024 году фиксировало "значительный рост" протестной активности у здания представительства, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров."В прошедшем году фиксировали значительный рост протестной активности — митинги и собрания так называемой оппозиции проходили у здания генконсульства, как правило, два-четыре раза в неделю", — сказал Захаров.Он отметил, что присутствие полицейских нарядов "сдерживало протестующих от каких-либо противоправных действий".

https://ria.ru/20250208/konsulstvo-1998102666.html

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