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СМИ: связанный с DOGE менеджер будет контролировать платежи минфина США
СМИ: связанный с DOGE менеджер будет контролировать платежи минфина США - РИА Новости, 08.02.2025
СМИ: связанный с DOGE менеджер будет контролировать платежи минфина США
Близкий к департаменту эффективности государственного управления (DOGE) менеджер Том Краузе фактически возьмет под контроль систему платежей министерства... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T01:52:00+03:00
2025-02-08T01:52:00+03:00
2025-02-08T01:52:00+03:00
сша
илон маск
скотт бессент
министерство финансов сша
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Близкий к департаменту эффективности государственного управления (DOGE) менеджер Том Краузе фактически возьмет под контроль систему платежей министерства финансов США в силу грядущего назначения на ключевую позицию в ведомстве, сообщает газета Washington Post. "Министерство финансов назначает союзника службы DOGE миллиардера Илона Маска на ключевую должность… Том Краузе… станет фискальным помощником министра… позиция даст Краузе контроль над системой министерства финансов, ответственной за выделение более 5 триллионов долларов ежегодных платежей", - пишет издание. Отмечается, что пребывание Краузе на этом посту может позволить DOGE внести кардинальные изменения в федеральный бюджет. По данным агентства, в самом минфине это назначение вызывает тревогу. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
https://ria.ru/20250206/minfin-1997667218.html
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сша, илон маск, скотт бессент, министерство финансов сша
США, Илон Маск, Скотт Бессент, Министерство финансов США
СМИ: связанный с DOGE менеджер будет контролировать платежи минфина США
WP: связанный с DOGE менеджер возьмет под контроль систему платежей минфина США