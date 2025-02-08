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В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 08.02.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:26:00+03:00
2025-02-08T04:26:00+03:00
2025-02-08T04:26:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Сумы - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Воздушная тревога в Сумской области действует с 19.58 мск пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы