На окраине Харькова прогремел взрыв
В одном из районов Харькова во время воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел на окраине Харькова, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
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"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, он прогремел за городом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 18.20 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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