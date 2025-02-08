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В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 08.02.2025
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:52:00+03:00
2025-02-08T17:52:00+03:00
2025-02-08T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожье, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги