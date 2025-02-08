Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Россия не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год", — говорится в материале.
Как указывается, внешнеполитическому ведомству поручили проинформировать секретариат ЕЭК о принятом решении.
Россия также не выплачивала взносы за 2022 и 2023 годы.
Как отмечал Владимир Путин, международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России. По словам главы государства, они не способны выполнять свои задачи, поэтому Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества.
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Весной 2022 года Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ всемирной организации из-за начала спецоперации на Украине. Решение лишило страну права голоса и выступления. В ответ Москва объявила о выходе из Совета. В МИД назвали американскую кампанию по исключению России из СПЧ театром абсурда, поскольку США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в нем.
Вскоре членство России приостановила Всемирная туристская организация (UNWTO). В июне страна вышла из нее. В МИД подчеркнули, что страны Евросоюза фактически монополизировали UNWTO, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.
Европейская экономическая комиссия — одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, учрежденная в 1947 году с целью развития экономической деятельности и укрепления связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром.
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