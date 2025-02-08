https://ria.ru/20250208/vznos-1998179992.html

Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН - РИА Новости, 08.02.2025

Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:03:00+03:00

2025-02-08T19:03:00+03:00

2025-02-08T19:45:00+03:00

оон

россия

михаил мишустин

евразийская экономическая комиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год", — говорится в материале.Как указывается, внешнеполитическому ведомству поручили проинформировать секретариат ЕЭК о принятом решении.Россия также не выплачивала взносы за 2022 и 2023 годы.Как отмечал Владимир Путин, международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России. По словам главы государства, они не способны выполнять свои задачи, поэтому Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества.Весной 2022 года Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ всемирной организации из-за начала спецоперации на Украине. Решение лишило страну права голоса и выступления. В ответ Москва объявила о выходе из Совета. В МИД назвали американскую кампанию по исключению России из СПЧ театром абсурда, поскольку США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в нем.Вскоре членство России приостановила Всемирная туристская организация (UNWTO). В июне страна вышла из нее. В МИД подчеркнули, что страны Евросоюза фактически монополизировали UNWTO, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.Европейская экономическая комиссия — одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, учрежденная в 1947 году с целью развития экономической деятельности и укрепления связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром.

https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997476823.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997287141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, россия, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, в мире