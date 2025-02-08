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У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо - РИА Новости, 09.02.2025
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23:31 08.02.2025 (обновлено: 00:31 09.02.2025)
https://ria.ru/20250208/vuchich-1998203647.html
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо - РИА Новости, 09.02.2025
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что при посещении севера страны в автомобиле его кортежа лопнуло колесо и призвал "не поднимать шум" вокруг... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-08T23:31:00+03:00
2025-02-09T00:31:00+03:00
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авто
сербия
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что при посещении севера страны в автомобиле его кортежа лопнуло колесо и призвал "не поднимать шум" вокруг инцидента. Сербские СМИ опубликовали видеозапись инцидента. На нем у автомобиля Audi из президентского кортежа на трассе между населенными пунктами сначала появляется дым в районе левого заднего крыла, затем отрывается и откатывается на ходу влево часть колеса. После этого машина останавливается, из неё и следующей за ней выходят сотрудники президентской охраны, которые осматривают место повреждения автомобиля. Глава сербского государства в субботу объезжал Средне-Банатский округ на севере Сербии. Вучич в ходе поездки заявил в эфире TV Informer, что не произошло ничего особенного и "не надо поднимать шум вокруг этого". "После посещения поселка Меленци я направился в Мокрин перед большим митингом в городе Кикинде, и на пути туда был в своем автомобиле, дам вам некоторые объяснения. Итак, взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль", - заявил сербский лидер в телеэфире.
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в мире, авто, сербия, александр вучич, audi a8
В мире, Авто, Сербия, Александр Вучич, Audi A8
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо

Вучич заявил, что в машине его кортежа лопнуло колесо и призвал не поднимать шум

© /РИА новостиУ машины президента Сербии Александра Вучича отвалилось колесо. Кадр из видео.
У машины президента Сербии Александра Вучича отвалилось колесо. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© /РИА новости
У машины президента Сербии Александра Вучича отвалилось колесо. Кадр из видео.. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что при посещении севера страны в автомобиле его кортежа лопнуло колесо и призвал "не поднимать шум" вокруг инцидента.
Сербские СМИ опубликовали видеозапись инцидента. На нем у автомобиля Audi из президентского кортежа на трассе между населенными пунктами сначала появляется дым в районе левого заднего крыла, затем отрывается и откатывается на ходу влево часть колеса. После этого машина останавливается, из неё и следующей за ней выходят сотрудники президентской охраны, которые осматривают место повреждения автомобиля.
Глава сербского государства в субботу объезжал Средне-Банатский округ на севере Сербии. Вучич в ходе поездки заявил в эфире TV Informer, что не произошло ничего особенного и "не надо поднимать шум вокруг этого".
«
"После посещения поселка Меленци я направился в Мокрин перед большим митингом в городе Кикинде, и на пути туда был в своем автомобиле, дам вам некоторые объяснения. Итак, взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль", - заявил сербский лидер в телеэфире.
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В миреАвтоСербияАлександр ВучичAudi A8
 
 
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