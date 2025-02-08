https://ria.ru/20250208/vuchich-1998203647.html
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо - РИА Новости, 09.02.2025
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что при посещении севера страны в автомобиле его кортежа лопнуло колесо и призвал "не поднимать шум" вокруг... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-08T23:31:00+03:00
2025-02-08T23:31:00+03:00
2025-02-09T00:31:00+03:00
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авто
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что при посещении севера страны в автомобиле его кортежа лопнуло колесо и призвал "не поднимать шум" вокруг инцидента. Сербские СМИ опубликовали видеозапись инцидента. На нем у автомобиля Audi из президентского кортежа на трассе между населенными пунктами сначала появляется дым в районе левого заднего крыла, затем отрывается и откатывается на ходу влево часть колеса. После этого машина останавливается, из неё и следующей за ней выходят сотрудники президентской охраны, которые осматривают место повреждения автомобиля. Глава сербского государства в субботу объезжал Средне-Банатский округ на севере Сербии. Вучич в ходе поездки заявил в эфире TV Informer, что не произошло ничего особенного и "не надо поднимать шум вокруг этого". "После посещения поселка Меленци я направился в Мокрин перед большим митингом в городе Кикинде, и на пути туда был в своем автомобиле, дам вам некоторые объяснения. Итак, взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль", - заявил сербский лидер в телеэфире.
https://ria.ru/20240811/belgrad-1965503619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, сербия, александр вучич, audi a8
В мире, Авто, Сербия, Александр Вучич, Audi A8
У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо
Вучич заявил, что в машине его кортежа лопнуло колесо и призвал не поднимать шум