https://ria.ru/20250208/vuchich-1998203647.html

У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо

У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо - РИА Новости, 09.02.2025

У автомобиля кортежа Вучича отвалилось колесо

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что при посещении севера страны в автомобиле его кортежа лопнуло колесо и призвал "не поднимать шум" вокруг... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-08T23:31:00+03:00

2025-02-08T23:31:00+03:00

2025-02-09T00:31:00+03:00

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сербия

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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что при посещении севера страны в автомобиле его кортежа лопнуло колесо и призвал "не поднимать шум" вокруг инцидента. Сербские СМИ опубликовали видеозапись инцидента. На нем у автомобиля Audi из президентского кортежа на трассе между населенными пунктами сначала появляется дым в районе левого заднего крыла, затем отрывается и откатывается на ходу влево часть колеса. После этого машина останавливается, из неё и следующей за ней выходят сотрудники президентской охраны, которые осматривают место повреждения автомобиля. Глава сербского государства в субботу объезжал Средне-Банатский округ на севере Сербии. Вучич в ходе поездки заявил в эфире TV Informer, что не произошло ничего особенного и "не надо поднимать шум вокруг этого". "После посещения поселка Меленци я направился в Мокрин перед большим митингом в городе Кикинде, и на пути туда был в своем автомобиле, дам вам некоторые объяснения. Итак, взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль", - заявил сербский лидер в телеэфире.

https://ria.ru/20240811/belgrad-1965503619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, сербия, александр вучич, audi a8