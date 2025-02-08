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Житель Запорожья рассказал о желании солдат ВСУ свергнуть киевский режим - РИА Новости, 08.02.2025
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13:37 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/vsu-1998135988.html
Житель Запорожья рассказал о желании солдат ВСУ свергнуть киевский режим
Житель Запорожья рассказал о желании солдат ВСУ свергнуть киевский режим - РИА Новости, 08.02.2025
Житель Запорожья рассказал о желании солдат ВСУ свергнуть киевский режим
Житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин рассказал РИА Новости о том, что слышал от многих украинских силовиков об их желании свергнуть киевский... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T13:37:00+03:00
2025-02-08T13:37:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин рассказал РИА Новости о том, что слышал от многих украинских силовиков об их желании свергнуть киевский режим. "Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции (полиции Украины - ред.), в армии, от них такое слышал", - рассказал Константин. По его словам, это не одиночные голоса, так говорят многие. "Я такое слышал еще с 2023 года", - добавил собеседник агентства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожье, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины
Житель Запорожья рассказал о желании солдат ВСУ свергнуть киевский режим

Житель Запорожья: многие военнослужащие ВСУ хотят свергнуть киевский режим

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин рассказал РИА Новости о том, что слышал от многих украинских силовиков об их желании свергнуть киевский режим.
"Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции (полиции Украины - ред.), в армии, от них такое слышал", - рассказал Константин.
По его словам, это не одиночные голоса, так говорят многие.
"Я такое слышал еще с 2023 года", - добавил собеседник агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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