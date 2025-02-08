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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 08.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
Российская группировка "Север" нанесла поражение украинской бригаде у Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:22:00+03:00
2025-02-08T12:22:00+03:00
2025-02-08T12:27:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинской бригаде у Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным Минобороны, потери в живой силе противника составили до 30 военнослужащих."ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 солдат и склад боеприпасов в зоне действий "Севера"