https://ria.ru/20250208/vsu-1998127951.html

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 08.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

Российская группировка "Север" нанесла поражение украинской бригаде у Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:22:00+03:00

2025-02-08T12:22:00+03:00

2025-02-08T12:27:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение украинской бригаде у Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным Минобороны, потери в живой силе противника составили до 30 военнослужащих."ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998103510.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область