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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 08.02.2025 (обновлено: 12:29 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/vsu-1998127717.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 08.02.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих и бронетранспортер Spartan, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:19:00+03:00
2025-02-08T12:29:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих и бронетранспортер Spartan, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

ВСУ за сутки потеряли свыше 190 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих и бронетранспортер Spartan, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.
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