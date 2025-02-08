https://ria.ru/20250208/vsu-1998127717.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 08.02.2025

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих и бронетранспортер Spartan, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:19:00+03:00

2025-02-08T12:19:00+03:00

2025-02-08T12:29:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих и бронетранспортер Spartan, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998041435.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)