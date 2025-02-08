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ВСУ за день нанесли более 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли более 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 08.02.2025
ВСУ за день нанесли более 30 ударов по Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:52:00+03:00
2025-02-08T09:52:00+03:00
2025-02-08T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 8 фев - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 12 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Алешки, Пролетарка и Песчановка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за день нанесли более 30 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 34 артиллерийских удара по левому берегу Днепра