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Посол России с сарказмом оценил планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025
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04:25 08.02.2025 (обновлено: 04:29 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/vsu-1998100663.html
Посол России с сарказмом оценил планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ
Посол России с сарказмом оценил планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025
Посол России с сарказмом оценил планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ
Франция "проторила дорожку" по подготовке украинских дезертиров, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя заявления о намерении... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:25:00+03:00
2025-02-08T04:29:00+03:00
франция
россия
париж
владимир зеленский
алексей мешков
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Франция "проторила дорожку" по подготовке украинских дезертиров, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя заявления о намерении Парижа подготовить еще одну бригаду ВСУ. "Дорожка проторена. Пусть готовят других дезертиров", - сказал посол. В конце декабря Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе встречи стороны договорились продолжить обучение ВСУ во Франции и обсудили возможное присутствие на Украине западных вооруженных сил. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. Позже издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позже министр обороны Себастьян Лекорню подтвердил, что 55 солдат украинской бригады "Анна Киевская" дезертировали еще во время обучения во Франции. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250208/frantsiya-1998099744.html
https://ria.ru/20250208/ssha-1998100381.html
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франция, россия, париж, владимир зеленский, алексей мешков, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Франция, Россия, Париж, Владимир Зеленский, Алексей Мешков, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Посол России с сарказмом оценил планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ

Посол Мешков: пусть готовят новых дезертиров

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Франция "проторила дорожку" по подготовке украинских дезертиров, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков, комментируя заявления о намерении Парижа подготовить еще одну бригаду ВСУ.
"Дорожка проторена. Пусть готовят других дезертиров", - сказал посол.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Франция не ответила на запрос о законности вербовки наемников, заявил посол
03:42
В конце декабря Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе встречи стороны договорились продолжить обучение ВСУ во Франции и обсудили возможное присутствие на Украине западных вооруженных сил.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
Позже издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Генконсул России в Нью-Йорке выразил надежду на изменения в работе в США
04:04
Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют.
Позже министр обороны Себастьян Лекорню подтвердил, что 55 солдат украинской бригады "Анна Киевская" дезертировали еще во время обучения во Франции.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
Завод по производству сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Франция продолжает активно закупать российский СПГ, заявил посол
Вчера, 21:06
 
ФранцияРоссияПарижВладимир ЗеленскийАлексей МешковЭммануэль МакронВооруженные силы Украины
 
 
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