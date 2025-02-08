https://ria.ru/20250208/vsu-1998100239.html
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница - РИА Новости, 08.02.2025
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница
Украинские военные убили 77-летнюю женщину в Селидово в ДНР, над убитой могли и издеваться, об этом РИА Новости рассказала родственница погибшей Ирина. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:53:00+03:00
2025-02-08T03:53:00+03:00
2025-02-08T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 77-летнюю женщину в Селидово в ДНР, над убитой могли и издеваться, об этом РИА Новости рассказала родственница погибшей Ирина. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. "Моего мужа бывшая теща Мария Ивановна находилась в своей квартире. Мы первый день вышли в город после этих всех событий (активных боевых действий - ред.). Побежали сразу туда, к ее дому. Расспросили у соседей - говорят, видели последний раз 23 октября, она стояла на улице, пришла из магазина и увидела, что в ее подъезд заходят пять военных в украинской форме <…> мы попросили ребят, они нам открыли эту квартиру. Зашли, посмотрели - в коридоре был след крови. Ее протянули, видно, в спальню. Вот она лежала в спальне, накрытая одеялом", - сказала Ирина. Она также допускает, что, судя по характеру травм, перед смертью над женщиной могли издеваться. "Все было окровавлено, и след окровавленный был по коридору. Как очевидцы говорят, скорее всего, что они издевались. Расстреляли и еще, наверное, издевались. А когда ее упаковывали в пакет, были видны следы якобы насилия. Ей было 77 лет", - добавила Ирина.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
https://ria.ru/20250204/selidovo-1997220951.html
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селидово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница
Жительница Селидово Ирина: ВСУ убили 77-летнюю женщину в городе