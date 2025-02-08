https://ria.ru/20250208/vsu-1998100239.html

ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница

ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница - РИА Новости, 08.02.2025

ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница

Украинские военные убили 77-летнюю женщину в Селидово в ДНР, над убитой могли и издеваться, об этом РИА Новости рассказала родственница погибшей Ирина. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:53:00+03:00

2025-02-08T03:53:00+03:00

2025-02-08T03:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

донецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 77-летнюю женщину в Селидово в ДНР, над убитой могли и издеваться, об этом РИА Новости рассказала родственница погибшей Ирина. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. "Моего мужа бывшая теща Мария Ивановна находилась в своей квартире. Мы первый день вышли в город после этих всех событий (активных боевых действий - ред.). Побежали сразу туда, к ее дому. Расспросили у соседей - говорят, видели последний раз 23 октября, она стояла на улице, пришла из магазина и увидела, что в ее подъезд заходят пять военных в украинской форме <…> мы попросили ребят, они нам открыли эту квартиру. Зашли, посмотрели - в коридоре был след крови. Ее протянули, видно, в спальню. Вот она лежала в спальне, накрытая одеялом", - сказала Ирина. Она также допускает, что, судя по характеру травм, перед смертью над женщиной могли издеваться. "Все было окровавлено, и след окровавленный был по коридору. Как очевидцы говорят, скорее всего, что они издевались. Расстреляли и еще, наверное, издевались. А когда ее упаковывали в пакет, были видны следы якобы насилия. Ей было 77 лет", - добавила Ирина.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html

https://ria.ru/20250204/selidovo-1997220951.html

селидово

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

селидово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины