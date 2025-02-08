Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/vsu-1998100239.html
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница - РИА Новости, 08.02.2025
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница
Украинские военные убили 77-летнюю женщину в Селидово в ДНР, над убитой могли и издеваться, об этом РИА Новости рассказала родственница погибшей Ирина. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:53:00+03:00
2025-02-08T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 77-летнюю женщину в Селидово в ДНР, над убитой могли и издеваться, об этом РИА Новости рассказала родственница погибшей Ирина. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. "Моего мужа бывшая теща Мария Ивановна находилась в своей квартире. Мы первый день вышли в город после этих всех событий (активных боевых действий - ред.). Побежали сразу туда, к ее дому. Расспросили у соседей - говорят, видели последний раз 23 октября, она стояла на улице, пришла из магазина и увидела, что в ее подъезд заходят пять военных в украинской форме &lt;…&gt; мы попросили ребят, они нам открыли эту квартиру. Зашли, посмотрели - в коридоре был след крови. Ее протянули, видно, в спальню. Вот она лежала в спальне, накрытая одеялом", - сказала Ирина. Она также допускает, что, судя по характеру травм, перед смертью над женщиной могли издеваться. "Все было окровавлено, и след окровавленный был по коридору. Как очевидцы говорят, скорее всего, что они издевались. Расстреляли и еще, наверное, издевались. А когда ее упаковывали в пакет, были видны следы якобы насилия. Ей было 77 лет", - добавила Ирина.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
https://ria.ru/20250204/selidovo-1997220951.html
селидово
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
селидово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ убили 77-летнюю женщину в Селидово, сообщила родственница

Жительница Селидово Ирина: ВСУ убили 77-летнюю женщину в городе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные убили 77-летнюю женщину в Селидово в ДНР, над убитой могли и издеваться, об этом РИА Новости рассказала родственница погибшей Ирина.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке
6 февраля, 06:39
"Моего мужа бывшая теща Мария Ивановна находилась в своей квартире. Мы первый день вышли в город после этих всех событий (активных боевых действий - ред.). Побежали сразу туда, к ее дому. Расспросили у соседей - говорят, видели последний раз 23 октября, она стояла на улице, пришла из магазина и увидела, что в ее подъезд заходят пять военных в украинской форме <…> мы попросили ребят, они нам открыли эту квартиру. Зашли, посмотрели - в коридоре был след крови. Ее протянули, видно, в спальню. Вот она лежала в спальне, накрытая одеялом", - сказала Ирина.
Она также допускает, что, судя по характеру травм, перед смертью над женщиной могли издеваться.
"Все было окровавлено, и след окровавленный был по коридору. Как очевидцы говорят, скорее всего, что они издевались. Расстреляли и еще, наверное, издевались. А когда ее упаковывали в пакет, были видны следы якобы насилия. Ей было 77 лет", - добавила Ирина.
Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Украинский участковый в Селидово участвовал в расстрелах, рассказал беженец
4 февраля, 05:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала