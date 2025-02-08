https://ria.ru/20250208/vs-1998129129.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:26:00+03:00
2025-02-08T12:26:00+03:00
2025-02-08T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Токаревка, Садовое и Днепропетровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Днепр"