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Диетолог назвала неблагоприятные последствия употребления сладких напитков
Диетолог назвала неблагоприятные последствия употребления сладких напитков - РИА Новости, 08.02.2025
Диетолог назвала неблагоприятные последствия употребления сладких напитков
Регулярное употребление сладких напитков может привести к прибавке жировой массы тела, ожирению, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:58:00+03:00
2025-02-08T04:58:00+03:00
2025-02-08T04:58:00+03:00
общество
москва
антонина стародубова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Регулярное употребление сладких напитков может привести к прибавке жировой массы тела, ожирению, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Потребление сладких напитков следует максимально ограничить. Стоит помнить, что они содержат в своем составе довольно большое количество простых углеводов – добавленных сахаров, и к тому же намного хуже утоляют жажду, чем вода. Ряд широкомасштабных исследований подтверждают прямую связь между регулярным употреблением сладких напитков и сладостей и прибавкой жировой массы тела, ожирением, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа", - сказала Стародубова. По ее словам, лучше всего для утоления жажды использовать обычную питьевую воду.
https://ria.ru/20250206/vrach-1997637172.html
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Диетолог назвала неблагоприятные последствия употребления сладких напитков
Врач Стародубова: употребление сладких напитков может привести к диабету