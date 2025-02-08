Решимость и мужество: как советские войска освобождали Курск

К лету 1943 года в городе восстановили 23 промышленных предприятия, на механическом заводе наладили ремонт танков. Все это время Курск оставался прифронтовым городом и подвергался налетам авиации противника.

На фото: разбитая немецкая техника после боев на Воронежском фронте.