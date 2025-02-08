Решимость и мужество: как советские войска освобождали Курск
Вермахт занял Курск 3 ноября 1941 года. Оккупация города длилась 15 месяцев. За это время от голода, истощения и эпидемий умерли десять тысяч человек, еще столько же — угнали в Германию. Немцы расстреляли три тысячи местных жителей.
Вермахт занял Курск 3 ноября 1941 года. Оккупация города длилась 15 месяцев. За это время от голода, истощения и эпидемий умерли десять тысяч человек, еще столько же — угнали в Германию. Немцы расстреляли три тысячи местных жителей.
Второго февраля 1943 года советские войска начали операцию "Звезда" по освобождению Курска от фашистов. Это была часть более масштабной Харьковской наступательной операции войск Брянского и Воронежского фронтов.
Второго февраля 1943 года советские войска начали операцию "Звезда" по освобождению Курска от фашистов. Это была часть более масштабной Харьковской наступательной операции войск Брянского и Воронежского фронтов.
Бои за город начались 7 февраля 1943 года и продолжались до 9 февраля включительно.
Бои за город начались 7 февраля 1943 года и продолжались до 9 февраля включительно.
В первый день операции бои шли в населенных пунктах под Курском. На следующий день рано утром советские войск вошли в город. Уже к вечеру бойцы очистили большую часть Курска от врага. В полдень третьего дня немцев окончательно разгромили.
В первый день операции бои шли в населенных пунктах под Курском. На следующий день рано утром советские войск вошли в город. Уже к вечеру бойцы очистили большую часть Курска от врага. В полдень третьего дня немцев окончательно разгромили.
На фото: бойцы стрелкового корпуса Юго-Западного фронта выдвигаются на огневую позицию во время Курско-Обоянской наступательной операции.
На фото: бойцы стрелкового корпуса Юго-Западного фронта выдвигаются на огневую позицию во время Курско-Обоянской наступательной операции.
Курск освободили части 60-й армии, входившей в состав Воронежского фронта, под командованием генерал-майора Ивана Черняховского.
Курск освободили части 60-й армии, входившей в состав Воронежского фронта, под командованием генерал-майора Ивана Черняховского.
К лету 1943 года в городе восстановили 23 промышленных предприятия, на механическом заводе наладили ремонт танков. Все это время Курск оставался прифронтовым городом и подвергался налетам авиации противника.
На фото: разбитая немецкая техника после боев на Воронежском фронте.
К лету 1943 года в городе восстановили 23 промышленных предприятия, на механическом заводе наладили ремонт танков. Все это время Курск оставался прифронтовым городом и подвергался налетам авиации противника.
На фото: разбитая немецкая техника после боев на Воронежском фронте.
Более 500 советских бойцов и командиров наградили орденами и медалями за успешное взятие Курска.
Более 500 советских бойцов и командиров наградили орденами и медалями за успешное взятие Курска.
Каждый год 8 февраля жители Курской области отмечают годовщину освобождения города, вспоминая о подвиге советских солдат.
На фото: разбитая немецкая техника после боев в районе Курска.
Каждый год 8 февраля жители Курской области отмечают годовщину освобождения города, вспоминая о подвиге советских солдат.
На фото: разбитая немецкая техника после боев в районе Курска.