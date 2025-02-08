Рейтинг@Mail.ru
Решимость и мужество: как советские войска освобождали Курск - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/vov-1997586368.html
Решимость и мужество: как советские войска освобождали Курск
Решимость и мужество: как советские войска освобождали Курск - РИА Новости, 08.02.2025
Решимость и мужество: как советские войска освобождали Курск
Восьмого февраля 1943 года Красная армия освободила Курск от нацистов. Это событие стало одним из переломных моментов Великой Отечественной войны и символом... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:00:00+03:00
2025-02-08T08:00:00+03:00
фото
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
история
ссср
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997562235_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_653650ea3b45eaa6354944751b9dfa7d.jpg
Восьмого февраля 1943 года Красная армия освободила Курск от нацистов. Это событие стало одним из переломных моментов Великой Отечественной войны и символом мужества советских солдат. Архивные кадры боевых действий и героев-освободителей — в фотоленте РИА Новости.
ссср
курск
германия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997562235_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f2a1a28062eabdeab7d7b88e61c68c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, история, ссср, курск, германия, курская область, иван черняховский
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, история, СССР, Курск, Германия, Курская область, Иван Черняховский

Решимость и мужество: как советские войска освобождали Курск

Читать ria.ru в
Дзен
Восьмого февраля 1943 года Красная армия освободила Курск от нацистов. Это событие стало одним из переломных моментов Великой Отечественной войны и символом мужества советских солдат. Архивные кадры боевых действий и героев-освободителей — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вермахт занял Курск 3 ноября 1941 года. Оккупация города длилась 15 месяцев. За это время от голода, истощения и эпидемий умерли десять тысяч человек, еще столько же — угнали в Германию. Немцы расстреляли три тысячи местных жителей.

Разрушенное здание Курского (Ямского) вокзала в центре города

Вермахт занял Курск 3 ноября 1941 года. Оккупация города длилась 15 месяцев. За это время от голода, истощения и эпидемий умерли десять тысяч человек, еще столько же — угнали в Германию. Немцы расстреляли три тысячи местных жителей.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Второго февраля 1943 года советские войска начали операцию "Звезда" по освобождению Курска от фашистов. Это была часть более масштабной Харьковской наступательной операции войск Брянского и Воронежского фронтов.

Командиры Рыльского партизанского отряда имени Фрунзе в районе Курска

Второго февраля 1943 года советские войска начали операцию "Звезда" по освобождению Курска от фашистов. Это была часть более масштабной Харьковской наступательной операции войск Брянского и Воронежского фронтов.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Дмитрий Минскер | Перейти в медиабанк

Бои за город начались 7 февраля 1943 года и продолжались до 9 февраля включительно.

Полковник Киселев Михаил Захарович во время Воронежско-Касторненской операции

Бои за город начались 7 февраля 1943 года и продолжались до 9 февраля включительно.

© РИА Новости / Дмитрий Минскер
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Александр Грибовский | Перейти в медиабанк

В первый день операции бои шли в населенных пунктах под Курском. На следующий день рано утром советские войск вошли в город. Уже к вечеру бойцы очистили большую часть Курска от врага. В полдень третьего дня немцев окончательно разгромили.

Освобождение поселка и железнодорожного узла Касторное

В первый день операции бои шли в населенных пунктах под Курском. На следующий день рано утром советские войск вошли в город. Уже к вечеру бойцы очистили большую часть Курска от врага. В полдень третьего дня немцев окончательно разгромили.

© РИА Новости / Александр Грибовский
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Семен Фридлянд | Перейти в медиабанк

На фото: бойцы стрелкового корпуса Юго-Западного фронта выдвигаются на огневую позицию во время Курско-Обоянской наступательной операции.

Бойцы стрелкового корпуса Юго-Западного фронта выдвигаются на новую огневую позицию во время Курско-Обоянской наступательной операции

На фото: бойцы стрелкового корпуса Юго-Западного фронта выдвигаются на огневую позицию во время Курско-Обоянской наступательной операции.

© РИА Новости / Семен Фридлянд
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Курск освободили части 60-й армии, входившей в состав Воронежского фронта, под командованием генерал-майора Ивана Черняховского.

Танковый корпус Юго-Западного фронта в освобожденной деревне

Курск освободили части 60-й армии, входившей в состав Воронежского фронта, под командованием генерал-майора Ивана Черняховского.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

К лету 1943 года в городе восстановили 23 промышленных предприятия, на механическом заводе наладили ремонт танков. Все это время Курск оставался прифронтовым городом и подвергался налетам авиации противника.

На фото: разбитая немецкая техника после боев на Воронежском фронте.

Разбитая немецкая техника после боев на Воронежском фронте

К лету 1943 года в городе восстановили 23 промышленных предприятия, на механическом заводе наладили ремонт танков. Все это время Курск оставался прифронтовым городом и подвергался налетам авиации противника.

На фото: разбитая немецкая техника после боев на Воронежском фронте.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Семен Фридлянд | Перейти в медиабанк

Более 500 советских бойцов и командиров наградили орденами и медалями за успешное взятие Курска.

Первые мирные дни в освобожденном селе под Курском

Более 500 советских бойцов и командиров наградили орденами и медалями за успешное взятие Курска.

© РИА Новости / Семен Фридлянд
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Александр Грибовский | Перейти в медиабанк

Каждый год 8 февраля жители Курской области отмечают годовщину освобождения города, вспоминая о подвиге советских солдат.

На фото: разбитая немецкая техника после боев в районе Курска.

Разбитая немецкая техника после боев в районе города Курск

Каждый год 8 февраля жители Курской области отмечают годовщину освобождения города, вспоминая о подвиге советских солдат.

На фото: разбитая немецкая техника после боев в районе Курска.

© РИА Новости / Александр Грибовский
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеисторияСССРКурскГерманияКурская областьИван Черняховский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала