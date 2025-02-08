https://ria.ru/20250208/vostok-1998128068.html

Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2025

Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Украинские формирования потеряли за сутки до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне действия группировки... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:23:00+03:00

2025-02-08T12:23:00+03:00

2025-02-08T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины