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Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2025
Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Украинские формирования потеряли за сутки до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне действия группировки... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:23:00+03:00
2025-02-08T12:23:00+03:00
2025-02-08T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 135 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, автомобиль и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Восток" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 135 военных в зоне ответственности группировки "Восток"