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В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада - РИА Новости, 08.02.2025
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14:48 08.02.2025 (обновлено: 14:49 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/vorota-1998142451.html
В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада
В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада - РИА Новости, 08.02.2025
В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада
Пьяный мужчина на автомобиле таранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае, видео с инцидентом распространилось в социальных сетях региона. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:48:00+03:00
2025-02-08T14:49:00+03:00
происшествия
сосновоборск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Пьяный мужчина на автомобиле таранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае, видео с инцидентом распространилось в социальных сетях региона. На кадрах очевидцев видно, как небольшая группа людей пытается остановить автомобиль, водитель которого намеревается заехать на территорию детского сада. В это же время рядом находятся дети. На следующих кадрах видно, что мужчину вытащили из салона авто прохожие. В краевом главке МВД сообщили журналистам, что в пятницу утром в Сосновоборске сотрудники ДПС получили сообщение о том, что возле детского сада находится автомобиль Lada Priora, у водителя которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Прибывшие на место инспекторы установили, что за рулем находился местный житель 1988 года рождения. Мужчина заявил, что приехал забрать свою супругу, работающую в детском саду. "Полицейские также заметили у сосновоборца явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина отказал, в связи с чем в отношении него был составлен административный протокол", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ведомства, теперь водителю грозит крупный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.
https://ria.ru/20250203/peterburg-1996998395.html
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происшествия, сосновоборск, красноярский край, россия
Происшествия, Сосновоборск, Красноярский край, Россия
В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада

В Сосновоборске Красноярского края пьяный водитель таранил ворота детсада

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Пьяный мужчина на автомобиле таранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае, видео с инцидентом распространилось в социальных сетях региона.
На кадрах очевидцев видно, как небольшая группа людей пытается остановить автомобиль, водитель которого намеревается заехать на территорию детского сада. В это же время рядом находятся дети. На следующих кадрах видно, что мужчину вытащили из салона авто прохожие.
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В краевом главке МВД сообщили журналистам, что в пятницу утром в Сосновоборске сотрудники ДПС получили сообщение о том, что возле детского сада находится автомобиль Lada Priora, у водителя которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Прибывшие на место инспекторы установили, что за рулем находился местный житель 1988 года рождения. Мужчина заявил, что приехал забрать свою супругу, работающую в детском саду.
"Полицейские также заметили у сосновоборца явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина отказал, в связи с чем в отношении него был составлен административный протокол", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, теперь водителю грозит крупный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.
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