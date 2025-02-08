https://ria.ru/20250208/vorota-1998142451.html

В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада

В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада - РИА Новости, 08.02.2025

В Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детсада

Пьяный мужчина на автомобиле таранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае, видео с инцидентом распространилось в социальных сетях региона. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:48:00+03:00

2025-02-08T14:48:00+03:00

2025-02-08T14:49:00+03:00

происшествия

сосновоборск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Пьяный мужчина на автомобиле таранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае, видео с инцидентом распространилось в социальных сетях региона. На кадрах очевидцев видно, как небольшая группа людей пытается остановить автомобиль, водитель которого намеревается заехать на территорию детского сада. В это же время рядом находятся дети. На следующих кадрах видно, что мужчину вытащили из салона авто прохожие. В краевом главке МВД сообщили журналистам, что в пятницу утром в Сосновоборске сотрудники ДПС получили сообщение о том, что возле детского сада находится автомобиль Lada Priora, у водителя которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Прибывшие на место инспекторы установили, что за рулем находился местный житель 1988 года рождения. Мужчина заявил, что приехал забрать свою супругу, работающую в детском саду. "Полицейские также заметили у сосновоборца явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина отказал, в связи с чем в отношении него был составлен административный протокол", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ведомства, теперь водителю грозит крупный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.

https://ria.ru/20250203/peterburg-1996998395.html

https://ria.ru/20250124/sakhalin-1995279728.html

сосновоборск

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происшествия, сосновоборск, красноярский край, россия