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Волочкова отказалась судиться за свою пенсию - РИА Новости, 08.02.2025
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Шоубиз
 
05:15 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/volochkova-1998102524.html
Волочкова отказалась судиться за свою пенсию
Волочкова отказалась судиться за свою пенсию - РИА Новости, 08.02.2025
Волочкова отказалась судиться за свою пенсию
Балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что отказалась от идеи судиться за свою пенсию, отметив, что вошла в новый год с миром и счастьем. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T05:15:00+03:00
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шоубиз
анастасия волочкова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что отказалась от идеи судиться за свою пенсию, отметив, что вошла в новый год с миром и счастьем. В октябре 2024 года в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Волочкова сообщала, что подала иск о назначении пенсии, потому что ее стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но ее бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку". Позже артистка сообщала РИА Новости, что собирается подать новый иск по поводу своей пенсии, так как, по мнению артистки, за решение этого вопроса нужно бороться. "Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня. У меня дочка выходит замуж, я сейчас свадьбу организовываю", - сказала собеседница агентства. Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям с 60 лет.
https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html
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анастасия волочкова
Шоубиз, Анастасия Волочкова
Волочкова отказалась судиться за свою пенсию

Анастасия Волочкова отказалась от идеи судиться за свою пенсию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Волочкова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что отказалась от идеи судиться за свою пенсию, отметив, что вошла в новый год с миром и счастьем.
В октябре 2024 года в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Волочкова сообщала, что подала иск о назначении пенсии, потому что ее стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но ее бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку". Позже артистка сообщала РИА Новости, что собирается подать новый иск по поводу своей пенсии, так как, по мнению артистки, за решение этого вопроса нужно бороться.
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"Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня. У меня дочка выходит замуж, я сейчас свадьбу организовываю", - сказала собеседница агентства.
Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям с 60 лет.
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