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Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной - РИА Новости, 08.02.2025
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03:46 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/vilfand-1998099909.html
Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной
Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной - РИА Новости, 08.02.2025
Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной
Крайне малое количество снега в европейской России – предпосылка для сложного пожароопасного сезона весной, но есть и другие факторы, в том числе осадки,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:46:00+03:00
2025-02-08T03:46:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крайне малое количество снега в европейской России – предпосылка для сложного пожароопасного сезона весной, но есть и другие факторы, в том числе осадки, которые могут повлиять на ситуацию, их получится спрогнозировать в конце февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тот факт, что снега мало, конечно, это тревожит. Говорить однозначно сейчас о пожарах я бы не стал, хотя предпосылки для сложной пожароопасной ситуации есть. В центре европейской России снег в третей декаде апреля только сходит, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег прикрывает почву от испарения под солнечными лучами. А если снега мало, то, конечно, в марте уже солнце заметное, уже может начинаться иссушение почвы", - сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что отсутствие снега – это значимый фактор, однако нужно посчитать также циркуляцию, узнать, будут ли интенсивные осадки, а это удастся сделать только в конце февраля - начале марта.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной

Вильфанд: есть предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами весной

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крайне малое количество снега в европейской России – предпосылка для сложного пожароопасного сезона весной, но есть и другие факторы, в том числе осадки, которые могут повлиять на ситуацию, их получится спрогнозировать в конце февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Тот факт, что снега мало, конечно, это тревожит. Говорить однозначно сейчас о пожарах я бы не стал, хотя предпосылки для сложной пожароопасной ситуации есть. В центре европейской России снег в третей декаде апреля только сходит, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег прикрывает почву от испарения под солнечными лучами. А если снега мало, то, конечно, в марте уже солнце заметное, уже может начинаться иссушение почвы", - сказал Вильфанд.
Он подчеркнул, что отсутствие снега – это значимый фактор, однако нужно посчитать также циркуляцию, узнать, будут ли интенсивные осадки, а это удастся сделать только в конце февраля - начале марта.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких
3 февраля, 03:56
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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