https://ria.ru/20250208/vilfand-1998099909.html

Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной

Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной - РИА Новости, 08.02.2025

Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной

Крайне малое количество снега в европейской России – предпосылка для сложного пожароопасного сезона весной, но есть и другие факторы, в том числе осадки,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:46:00+03:00

2025-02-08T03:46:00+03:00

2025-02-08T03:46:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_0:45:3118:1799_1920x0_80_0_0_5fbb78c8db580b9cbcbfa94b3a22b0a9.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Крайне малое количество снега в европейской России – предпосылка для сложного пожароопасного сезона весной, но есть и другие факторы, в том числе осадки, которые могут повлиять на ситуацию, их получится спрогнозировать в конце февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Тот факт, что снега мало, конечно, это тревожит. Говорить однозначно сейчас о пожарах я бы не стал, хотя предпосылки для сложной пожароопасной ситуации есть. В центре европейской России снег в третей декаде апреля только сходит, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег прикрывает почву от испарения под солнечными лучами. А если снега мало, то, конечно, в марте уже солнце заметное, уже может начинаться иссушение почвы", - сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что отсутствие снега – это значимый фактор, однако нужно посчитать также циркуляцию, узнать, будут ли интенсивные осадки, а это удастся сделать только в конце февраля - начале марта.

https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр