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Анатолий Викторов: Россия и Израиль сохраняют конструктив в отношениях

Анатолий Викторов: Россия и Израиль сохраняют конструктив в отношениях - РИА Новости, 08.02.2025

Анатолий Викторов: Россия и Израиль сохраняют конструктив в отношениях

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломата, о текущем состоянии двусторонних... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:00:00+03:00

2025-02-08T12:00:00+03:00

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломата, о текущем состоянии двусторонних отношений с Израилем в условиях напряженной международной и региональной обстановки, а также о планах достойно отметить 80-ю годовщину Великой Победы.– Как можно оценить сотрудничество России и Израиля в прошедшем 2024 году, и какие планы для сотрудничества намечены на 2025 год? В каких сферах оно наиболее заметно?– Отношения между Россией и Израилем по-своему уникальны и имеют разносторонний и многоплановый характер. После восстановления дипломатических отношений между нашими странами более 30 лет назад накоплен большой положительный опыт во многих сферах двустороннего сотрудничества. Сейчас, стоит признать, идет не лучший период наших отношений, но у нас это не в первый раз, в прошлом уже случались взлеты и падения по разным причинам. Но, тем не менее, обоюдный настрой на сохранение конструктивного, доверительного характера наших отношений сохраняется.Несмотря на вызовы и обострения международной и региональной обстановки, мы продолжаем поддерживать контакты по линии советов безопасности наших стран, по линии различных министерств и ведомств, включая министерство обороны. По линии внешнеполитических ведомств наших стран продолжаются плотные и непрерывные контакты и политический диалог с обсуждением всех вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.Я хотел бы отметить, что Израиль проводит достаточно взвешенную и сбалансированную политику в отношении России. Прямо хочу напомнить о том, что Израиль не присоединился к так называемым санкциям, которые некие страны пытаются выдать за какие-то международные.Израиль занимает очень взвешенную позицию по попыткам забрать или украсть принадлежащие России активы. Такая позиция подтверждается тем, что Израиль воздерживается при голосовании в ООН по соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи.Это выражается и в твердой позиции, неоднократно публично подтверждавшейся на высоких и на высших уровнях израильскими коллегами, о том, что сохраняется политика отказа от поставок вооружений на Украину, несмотря на оказываемое на израильское руководство и дипломатов мощнейшее давление со стороны неонацистского киевского режима и наших бывших западных партнеров в главе с США. Мы это дело отмечаем для себя и принимаем к сведению.– Как обстоят дела с сотрудничеством в сферах, не имеющих прямого отношения к политике?– Отношения в области науки, культуры, образования и спорта сейчас не получают должного развития. Это обусловлено объективными причинами, связанными с ситуацией в сфере безопасности и беспрецедентной эскалацией на Ближнем Востоке. Тем не менее, даже в прошедшем году, несмотря на все эти сложности, в Израиле состоялись гастроли наших замечательных коллективов. В Израиль приезжал коллектив Московского государственного академического театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, а также состоялись гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Гастроли прошли на ура при полных залах израильской публики. Были прямые обращения ко мне как к послу от израильских граждан и не только от русскоязычных о том, чтобы содействовать подобного рода связям и мероприятиям.– Какие усилия со стороны РФ предпринимаются в настоящий момент для освобождения из сектора Газа россиянина Александра Труфанова и сына гражданки РФ Максима Харкина? Планируется ли их освобождение в рамках первого этапа сделки?– Россия с самого начала трагических событий октября 2023 года осудила возмутительное террористическое нападение со стороны боевиков ХАМАС на мирных граждан Израиля, которые проживали в непосредственной близости от сектора Газа. Мы осудили взятие заложников. Это было сделано сразу на всех уровнях, начиная с нашего президента Владимира Владимировича Путина, не говоря уже о министерстве иностранных дел и других инстанциях. И с самого начала мы выступали за освобождение всех заложников, которые были тогда захвачены. Разумеется, при этом мы особое внимание всегда уделяли тем попавшим в заточение гражданам, которые имеют и российское гражданство. И здесь нам удалось добиться конкретных результатов еще в ноябре позапрошлого года, когда были освобождены три гражданина РФ. Это стало прямым результатом нашей работы со всеми заинтересованными сторонами.Мы, кстати, содействовали освобождению еще нескольких граждан, которые не имели российского гражданства, но к нам были обращения со стороны родственников этих граждан, и мы всячески этому содействовали, и это удалось. Сейчас мы приветствовали, достижение, хоть и с большим опозданием и задержкой, договоренности между представителями Израиля и ХАМАС о прекращении огня и решении гуманитарных вопросов.Непосредственного участия в переговорном процессе по достижению этой договоренности российские представители не принимали. В первую очередь мы должны воздать должное и отметить вклад катарских и египетских посредников. На последнем этапе подключились представители новой американской администрации и тоже принесли свой вклад в достижение этих договоренностей. Но мы всегда были в контакте как с израильской стороной, так и с представителями ХАМАС по решению этих вопросов.Мы убеждены в том, что обещания представителей ХАМАС освободить единственного нашего гражданина Александра Труфанова, который остается в заложниках, будут выполнены в ближайшее время. Речь буквально идет о днях. Мы надеемся увидеть его живым и здоровым.Надеемся его приветствовать, когда он будет доставлен на территорию Израиля. Находимся в постоянном тесном контакте с его мамой, с другими родственниками. Никогда не прекращали эти контакты. Работаем также дополнительно над освобождением Максима Харкина, который не является гражданином России. Но у нас есть просьба со стороны его мамы, которая является гражданкой Российской Федерации. У него, кстати, есть дочь гражданка Российской Федерации, которая находится в России. Мы считаем своим долгом посодействовать освобождению этого заложника, и мы уверены, что добьемся нужного результата и в этом вопросе.– Актуален ли еще разговор о российско-израильском взаимодействии в Сирии после смены власти в этой стране?– Наше посольство в полную силу функционирует в Дамаске, а наши военные остаются на базе Хмеймим и в известном порту. Наши коллеги и дипломаты поддерживают регулярные контакты с политическими силами Сирийской Арабской Республики. Мы готовы внести новый вклад в нормализацию ситуации в Сирии, но для этого потребуется организация широко диалога, в котором будут на равноправной основе представлены все сирийские политические и этнические силы.Мы сохраняем диалог с Израилем по сирийской тематике, поскольку, как мы понимаем, стабильность в этой соседней арабской стране соответствует интересам безопасности Израиля и соответствует российским интересам, которые заключаются в поддержании мира и стабильности в этом взрывоопасном регионе. Стабилизация ситуации в Сирии будет способствовать и оздоровлению ситуации в регионе в целом. Наше дипломатическое и военное присутствие является довольно серьезным фактором в этом отношении. Это понимается всеми серьезными ответственными игроками в регионе, включая Израиль.– Обсуждается ли в беседах с израильскими официальными лицами недавнее заключение стратегического соглашения между РФ и Ираном и какова реакция Израиля на это событие?– Что касается заключенных соглашений и развития стратегического сотрудничества между Россией и Ираном, разумеется, мы получаем вопросы от израильских коллег на эту тему. Ни для кого не секрет, что Израиль рассматривает Иран в качестве основного своего противника в регионе. Мы регулярно разъясняем нашим израильским коллегам, что наше сотрудничество с Ираном строится в полном соответствии с международным правом, в том числе и с уставом ООН и, разумеется, не направлено против третьих стран, включая Израиль.Это вообще не наша практика дружить с кем-то против кого-то. Все провокационные заявления, особенно в СМИ, на тему российско-иранского сотрудничества являются довольно откровенными спекуляциями. При этом выпячиваются исключительно военные аспекты нашего сотрудничества, хотя любой беспристрастный аналитик понимает, что наше сотрудничество с Ираном гораздо шире и глубже, и охватывает такие сферы, как торговля, инвестиции, транспорт, логистика, гуманитарная сфера и многие другие вопросы.Это все попытки выставить в ложном свете наше сотрудничество и в общем то вбить клин между Россией и Израилем, чего, я уверен, не произойдет, поскольку мы готовы откровенно обсуждать любые проблемные вопросы в нашей политике и в наших отношениях.– На какой стадии сейчас находятся переговоры о передаче России прав собственности на Александровское подворье в Иерусалиме? Есть ли позитивная динамика в этом процессе?– Вопрос перерегистрации прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме остается в повестке дня наших отношений, но я хотел бы подчеркнуть, что вопрос в общем то уже давно перешел к в сугубо правовую и юридическую плоскость. Сейчас он находится на рассмотрении созданной премьер-министром Израиля специальной комиссии.Комиссия состоит из трех министров и нескольких экспертов. Динамика не быстрая, но процесс, по нашим оценкам, идет в правильном направлении. Мы уверены, что вопрос будет решен в пользу России. Иногда требуется дипломатическая поддержка. Мы продолжаем работать, поскольку переподтверждение прав современной России после того как этими права обладала царская Российская империя очень важен.Этот объект имеет большое значение для русской культурной и духовной традиции, а также с точки зрения исторического присутствия в регионе. Мы продолжим, и, я уверен, что успешно завершим эту работу, так как у нас есть полное взаимопонимание с израильской стороной.– Планируется ли проведение каких-то особых мероприятий в Израиле в связи с приближающейся годовщиной Великой Победы?– День Победы – это священная дата для народов России и Израиля. В этом смысле мы абсолютные друзья и союзники. В Израиле, по некоторым оценкам, проживают несколько тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. По поручению президента России Владимира Путина и в координации с ветеранскими организациями и организациями наших соотечественников, которые действуют в Израиле, мы готовимся к масштабным мероприятиям по организации вручения, проживающим в Израиле ветеранам юбилейной медали 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Это важное мероприятие является свидетельством того, что никто не забыт и ничто не забыто.В Израиле с 2017 года 9 Мая законодательно провозглашено праздничным днем. В этот день наши израильские коллеги на всех уровнях проводят мероприятия, в которых мы тоже активно участвуем. Здесь помнят, что все народы СССР ценой неимоверных жертв внесли ключевой вклад в разгром гитлеровской машины и положили конец уничтожению европейских евреев, остановили Холокост.С участием израильских официальных лиц мы проведем традиционные церемонии возложения цветов к монументу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме и к монументу победы Красной армии над фашистской Германией в городе Нетания.В сотрудничестве с израильскими общественными организациями мы примем участие и в других мероприятиях. Обычно русскоязычные соотечественники и граждане Израиля организуют здесь праздничные митинги и концерты, проводят шествие бессмертного полка. Уверен, что будет также проведен крупнейший, как мы говорим, на Ближнем Востоке автомотопробег с севера на юг Израиля.Мы уверены, что в координации и при поддержке представителей Израиля мы достойно отметим эту юбилейную дату.– Ждут ли в Москве представителей из Израиля на параде 9 мая?– Напомню, что в 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично принимал участие в параде победы 9 мая в Москве. Пока еще рано говорить о присутствии на параде представителей высокого уровня из Израиля в этом году, потому что обстановка здесь довольно сложная.Как публично подтвердила моя коллега посол Израиля в Москве Симона Гальперин, которая и в прошлом году представляла Израиль на этом на торжественном параде, в этом году она тоже обязательно примет участие. Так что Израиль как минимум будет представлен на уровне посла в России. Что касается других представителей, то мы будем привлекать внимание к тому, чтобы такие представители были, а они уже сами решат.

https://ria.ru/20250201/bapor-1996767622.html

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https://ria.ru/20250205/kreml-1997478669.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, израиль