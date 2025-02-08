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Вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике Святого Петра
Вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике Святого Петра - РИА Новости, 08.02.2025
Вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике Святого Петра
Вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике Святого Петра, взобравшись на алтарь главного католического храма мира, сообщили в пятницу газеты... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T01:31:00+03:00
2025-02-08T01:31:00+03:00
2025-02-08T01:31:00+03:00
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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике Святого Петра, взобравшись на алтарь главного католического храма мира, сообщили в пятницу газеты Messaggero и Corriere della Sera. Мужчина проник под бронзовый балдахин работы Джанлоренцо Бернини и стал бросать на пол канделябры и покрывала из ткани. Инцидент произошел на глазах многочисленных туристов. Охранники базилики остановили хулигана и проводили его в отделение ватиканской жандармерии. Напавшим оказался 40-летний гражданин Румынии. От его действий оказались повреждены шесть канделябров. Их вернули на место после изучения. Стоимость этих изделий в сумме составляет 30 тысяч евро.
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румыния, ватикан
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Вандал повредил старинные канделябры в ватиканской базилике Святого Петра
Messaggero: вандал повредил канделябры в ватиканской базилике Святого Петра