https://ria.ru/20250208/usmanov-1998159250.html

Суд запретил Tagesspiegel распространять ложные утверждения об Усманове

Суд запретил Tagesspiegel распространять ложные утверждения об Усманове - РИА Новости, 08.02.2025

Суд запретил Tagesspiegel распространять ложные утверждения об Усманове

Защита бизнесмена Алишера Усманова выиграла в Германии суд против берлинского издания Tagesspiegel, газете запретили распространять ложные утверждения,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:06:00+03:00

2025-02-08T17:06:00+03:00

2025-02-08T18:18:00+03:00

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БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Защита бизнесмена Алишера Усманова выиграла в Германии суд против берлинского издания Tagesspiegel, газете запретили распространять ложные утверждения, использовавшиеся для обоснований санкций ЕС против истца, сообщает брюссельское издание EU Today.По данным издания, земельный суд Гамбурга запретил изданию распространять целый ряд ложных утверждений о предпринимателе. В случае нарушения запрета Tagesspiegel грозит штраф в размере до 250 тысяч евро за каждый случай либо административный арест на срок до шести месяцев или до двух лет в совокупности при повторных нарушениях.Речь идет о статье "Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?", опубликованной Tagesspiegel в ноябре 2024 года. В ней, в частности, утверждалось, что миллиардер якобы получал со стороны российских властей преференции по скупке "активов советской экономики" и при заключении госконтрактов.Запрещенные к дальнейшему распространению изданием заявления использовались среди прочего для обоснования европейских санкций и подозрений при расследовании против миллиардера в Германии. Сам миллиардер и его защита неоднократно заявляли, что данные утверждения не соответствуют действительности и все активы бизнесмена приобретены на открытом рынке на конкурентных условиях.Также суд запретил распространять информацию, что Усманов якобы владел недвижимостью на баварском озере Тегернзее и яхтой Dilbar. В июле прошлого года земельный суд Гамбурга уже запретил изданию Tegernseer Stimme называть Усманова владельцем виллы. Кроме того, как в ответ на запрос РИА Новости подтвердило федеральное ведомство уголовной полиции Германии, на страничке немецкой полиции в соцсети X удалили публикации, в которых утверждалось, что сестра бизнесмена Алишера Усманова владеет пришвартованной в Бремене яхтой Dilbar.Согласно представителям бизнесмена, эти активы в действительности принадлежат независимому доверительному управляющему безотзывного дискреционного траста, созданного Усмановым для планирования наследства."Решение суда в пользу Усманова стало еще одним подтверждением шаткости подхода властей ЕС к обоснованию персональных санкций. Совет ЕС обязан учитывать решения немецкого суда в отношении Усманова", — приводит EU Today слова представителя Усманова.Он пояснил также, что пока эти решения не повлияли на Совет ЕС. "Вместо того чтобы пересмотреть свои действия, он предпочитает менять формальные обоснования санкций", — добавил представитель.Адвокат миллиардера Йоахим Штайнхофель, в свою очередь, отметил, что статья Tagesspiegel представляла собой "сборник конспирологических теорий и небылиц", согласно которым Усманов заработал свое состояние не благодаря своему выдающемуся предпринимательскому таланту, а с помощью "темных сил"."Это решение выявляет серьезную проблему: Европейский совет просто копирует подобные неправомерные фальшивки и основывает на них свои санкции. Такая практика ЕС приводит к тому, что пресса все чаще становится объектом судебных разбирательств", — цитирует EU Today юриста.В Германии против Усманова велись расследования по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию резонансных обысков в баварском городе Роттах-Эгерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне.В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовали прокуратура и полиция, являются незаконными. В ноябре 2023 года суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.Год спустя, в ноябре 2024-го, Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении Алишера Усманова.

https://ria.ru/20250119/usmanov-1994481674.html

https://rsport.ria.ru/20241205/usmanov-1987580045.html

https://rsport.ria.ru/20241111/zeppelt--1983059507.html

https://ria.ru/20240822/usmanov-1967830303.html

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Варвара Скокшина

германия, евросоюз, алишер усманов, в мире