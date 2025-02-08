https://ria.ru/20250208/ukraina-1998139248.html

В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев

В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев - РИА Новости, 08.02.2025

В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:23:00+03:00

2025-02-08T14:23:00+03:00

2025-02-08T14:23:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ. Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что Киев планирует привлечь 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами", украинские власти намерены объявить об этих контрактах "в ближайшие дни". "Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, по факту Зеленский выполняет волю своих заокеанских работодателей, которые положили глаз на полезные ископаемые Украины. "Затыкая образующиеся бреши на фронте юными украинцами, Зеленский готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам. Как говорится, бизнес и ничего личного", - сказал депутат. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Песков при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997427948.html

https://ria.ru/20250208/zakharova-1998095501.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, вооруженные силы украины, госдума рф