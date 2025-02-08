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В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев - РИА Новости, 08.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998139248.html
В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев
В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев - РИА Новости, 08.02.2025
В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:23:00+03:00
2025-02-08T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
сша
владимир зеленский
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ. Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что Киев планирует привлечь 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами", украинские власти намерены объявить об этих контрактах "в ближайшие дни". "Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, по факту Зеленский выполняет волю своих заокеанских работодателей, которые положили глаз на полезные ископаемые Украины. "Затыкая образующиеся бреши на фронте юными украинцами, Зеленский готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам. Как говорится, бизнес и ничего личного", - сказал депутат. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Песков при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997427948.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме раскритиковали идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев

Депутат Шеремет назвал планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ цинизмом

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал цинизмом планы Владимира Зеленского заманить 18-летних в ВСУ.
Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что Киев планирует привлечь 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами", украинские власти намерены объявить об этих контрактах "в ближайшие дни".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов
5 февраля, 07:45
"Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, по факту Зеленский выполняет волю своих заокеанских работодателей, которые положили глаз на полезные ископаемые Украины.
«
"Затыкая образующиеся бреши на фронте юными украинцами, Зеленский готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам. Как говорится, бизнес и ничего личного", - сказал депутат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа на редкоземельные металлы Украины означают предложение Киеву "покупать помощь" Штатов, то есть она не будет оказываться на безвозмездной основе. Песков при этом подчеркнул, что для Вашингтона лучше было бы не помогать Киеву вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Захарова прокомментировала планы Зеленского заманить 18-летних в ВСУ
Вчера, 01:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМихаил ШереметДональд ТрампВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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