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Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе - РИА Новости, 08.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998138504.html
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе - РИА Новости, 08.02.2025
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что город Гуляйполе, расположенный в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:09:00+03:00
2025-02-08T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что город Гуляйполе, расположенный в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, подвергся ударам. "Минимум шесть ударов нанесли (военные РФ - ред.) по прифронтовому Гуляйполю", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил, что по городу Гуляйполе нанесено 6 ударов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что город Гуляйполе, расположенный в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, подвергся ударам.
«
"Минимум шесть ударов нанесли (военные РФ - ред.) по прифронтовому Гуляйполю", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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