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Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе

Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе - РИА Новости, 08.02.2025

Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что город Гуляйполе, расположенный в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:09:00+03:00

2025-02-08T14:09:00+03:00

2025-02-08T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что город Гуляйполе, расположенный в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, подвергся ударам. "Минимум шесть ударов нанесли (военные РФ - ред.) по прифронтовому Гуляйполю", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины