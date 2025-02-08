https://ria.ru/20250208/ukraina-1998138504.html
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе - РИА Новости, 08.02.2025
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что город Гуляйполе, расположенный в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:09:00+03:00
2025-02-08T14:09:00+03:00
2025-02-08T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что город Гуляйполе, расположенный в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, подвергся ударам. "Минимум шесть ударов нанесли (военные РФ - ред.) по прифронтовому Гуляйполю", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
Власти Украины заявили об ударах по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил, что по городу Гуляйполе нанесено 6 ударов