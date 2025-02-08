https://ria.ru/20250208/ukraina-1998121825.html

СМИ рассказали, от чего Украине придется отказаться перед мирным процессом

СМИ рассказали, от чего Украине придется отказаться перед мирным процессом - РИА Новости, 08.02.2025

СМИ рассказали, от чего Украине придется отказаться перед мирным процессом

Украине придется полностью отказаться от территорий перед мирным соглашением, пишет Asia Times. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:00:00+03:00

2025-02-08T11:00:00+03:00

2025-02-08T16:31:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украине придется полностью отказаться от территорий перед мирным соглашением, пишет Asia Times."Скорее всего, <…> Украине придется уступить всю Донецкую и Луганскую область, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, и уйти с Курского выступа на ее территории. Такое перемирие послужит основой для последующего мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что президенту США Дональду Трампу перед мирным процессом необходимо пообещать российскому руководству, что Украине никогда не будет предложено приглашение в НАТО.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250208/ni-1998117590.html

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1998017860.html

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в мире, украина, киев, луганская область, владимир зеленский, дональд трамп, нато