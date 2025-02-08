https://ria.ru/20250208/ukraina-1998107889.html

Посол России во Франции рассказал, как Запад использует Украину

Посол России во Франции рассказал, как Запад использует Украину - РИА Новости, 08.02.2025

Посол России во Франции рассказал, как Запад использует Украину

Запад использует Украину для утилизации старого оружия и как испытательный полигон для нового, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:49:00+03:00

2025-02-08T07:49:00+03:00

2025-02-08T07:49:00+03:00

украина

франция

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алексей мешков

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Запад использует Украину для утилизации старого оружия и как испытательный полигон для нового, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Сейчас Запад использует Украину как полигон для отработки новых систем вооружений. И с этой точки зрения французский ВПК заинтересован в боевых условиях, смотреть, как действуют те или иные виды оружия. Известно, что если этот тип оружия эффективен, то повышаются экспортные возможности для его продажи в третьи страны. Сейчас Франция старается наращивать свой экспорт, и не только, скажем, подводных лодок и кораблей, но и тех же Caesar-самоходок, которые используются на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос, в чем интерес Запада к подпитыванию конфликта на Украине. По словам дипломата, другой интерес - "утилизация оружия Б/У". "Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000", - сказал посол. Он выразил озадаченность тем, что Франция продолжает наращивать военный бюджет на фоне общего существенного сокращения госрасходов, растущего госдолга и серьезного бюджетного дефицита. В 2025 году бюджет военного ведомства вырастет на 3.3 миллиарда евро и составит 50.5 миллиардов. "Откуда деньги-то, где они собираются эти деньги брать, когда в стране отнюдь не простая экономическая ситуация, а идет накачка военного бюджета, идут рассуждения об отправке войск во все точки мира. Ну, наверное, этот вопрос должны задавать французские обыватели: что им важнее – их собственная каждодневная жизнь или эго политических руководителей страны", - сказал он.

https://ria.ru/20250208/diplomatiya-1998107746.html

https://ria.ru/20250208/avstriya-1998106989.html

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украина, франция, россия, алексей мешков