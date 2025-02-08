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На Западе раскрыли, как Европа подставляет Украину - РИА Новости, 08.02.2025
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02:18 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998096880.html
На Западе раскрыли, как Европа подставляет Украину
На Западе раскрыли, как Европа подставляет Украину - РИА Новости, 08.02.2025
На Западе раскрыли, как Европа подставляет Украину
Европа поставляет Украине неисправное и морально устаревшее вооружение, пишет журналист Лукас Лейроз в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европа поставляет Украине неисправное и морально устаревшее вооружение, пишет журналист Лукас Лейроз в статье для InfoBRICS."В последнее время количество бракованного оружия только увеличивается. Испания отправляет Украине автоматы CETEME L, которые сняли с вооружения более двадцати лет назад из-за низкой надежности. &lt;…&gt; Французские гаубицы Caesar показали себя наихудшим образом, 16 орудий оказались непригодными к использованию. &lt;…&gt; Около тысячи минометных снарядов из Болгарии и Румынии оказались бракованными", – говорится в материале.Лейроз также отметил, что подобная ситуация происходит со всем вооружением: Европа присылает либо бракованное, либо устаревшее вооружение, а единичные образцы современного оружия не могут сыграть большой роли на фронте."На это есть множество причин. Западным промышленникам выгодно избавляться от списанного оружия, это хороший способ сэкономить. Украина тем временем вынуждена брать все, что предлагают союзники", – указывает Лейроз.Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружения ВСУ – это помощь международных партнеров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20250207/zamministra-1998033395.html
https://ria.ru/20250207/zelenskij-1998089631.html
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в мире, украина, европа, испания, брикс, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Европа, Испания, БРИКС, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе раскрыли, как Европа подставляет Украину

Журналист Лейроз: Европа поставляет Украине бракованное оружие

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи
Погрузка военной помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европа поставляет Украине неисправное и морально устаревшее вооружение, пишет журналист Лукас Лейроз в статье для InfoBRICS.
«
"В последнее время количество бракованного оружия только увеличивается. Испания отправляет Украине автоматы CETEME L, которые сняли с вооружения более двадцати лет назад из-за низкой надежности. <…> Французские гаубицы Caesar показали себя наихудшим образом, 16 орудий оказались непригодными к использованию. <…> Около тысячи минометных снарядов из Болгарии и Румынии оказались бракованными", – говорится в материале.
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Лейроз также отметил, что подобная ситуация происходит со всем вооружением: Европа присылает либо бракованное, либо устаревшее вооружение, а единичные образцы современного оружия не могут сыграть большой роли на фронте.
"На это есть множество причин. Западным промышленникам выгодно избавляться от списанного оружия, это хороший способ сэкономить. Украина тем временем вынуждена брать все, что предлагают союзники", – указывает Лейроз.
Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружения ВСУ – это помощь международных партнеров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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