https://ria.ru/20250208/ubiystvo-1998136152.html

Дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей по делу об убийстве

Дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей по делу об убийстве - РИА Новости, 08.02.2025

Дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей по делу об убийстве

Дочь экс-мэра Самары Тархова Людмила, которая сейчас находится в колонии по делу о вымогательстве, признана потерпевшей по делу об убийстве родителей, сообщил... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T13:38:00+03:00

2025-02-08T13:38:00+03:00

2025-02-08T15:28:00+03:00

происшествия

самара

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САМАРА, 8 фев — РИА Новости. Дочь экс-мэра Самары Тархова Людмила, которая сейчас находится в колонии по делу о вымогательстве, признана потерпевшей по делу об убийстве родителей, сообщил РИА Новости ее защитник Андрей Карномазов."Она признана потерпевшей по этому делу", — сказал собеседник агентства.Адвокат отметил, что такой статус дает возможность заявлять ходатайства, подавать заявления, представлять доказательства и другие возможности. Кроме того, у потерпевшего есть возможность подать гражданский иск о возмещении материального ущерба.В декабре 2022 года Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.В правоохранительных органах ранее рассказали агентству, что бывшего мэра Самары Тархова и его жену убили, их тела не найдены. В региональном СУ СК уточнили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра Самары.Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары.По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023-2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств — задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства прекратили из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.

https://ria.ru/20250207/samara-1998022487.html

https://ria.ru/20250207/poiski-1997984076.html

https://ria.ru/20250206/samara-1997749047.html

самара

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара