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ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 08.02.2025
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13:20 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/turtsija-1998134331.html
ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 08.02.2025
ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии
Турецкие ВС провели очередную операцию на севере Сирии, нейтрализованы 13 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило турецкое... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T13:20:00+03:00
2025-02-08T13:20:00+03:00
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АНКАРА. 8 фев - РИА Новости. Турецкие ВС провели очередную операцию на севере Сирии, нейтрализованы 13 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило турецкое министерство национальной обороны. "Наши героические турецкие вооруженные силы нейтрализовали 13 террористов РПК/YPG, обнаруженных в районе операции "Источник мира" на севере Сирии. Мы продолжим борьбу с терроризмом с той же решимостью и целеустремленностью, без компромиссов, как это было до сих пор", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства, размещенном в соцсети Х. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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в мире, турция, сирия, ирак
В мире, Турция, Сирия, Ирак
ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии

Минобороны Турции сообщило о ликвидации 13 боевиков РПК на севере Сирии

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА. 8 фев - РИА Новости. Турецкие ВС провели очередную операцию на севере Сирии, нейтрализованы 13 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило турецкое министерство национальной обороны.
"Наши героические турецкие вооруженные силы нейтрализовали 13 террористов РПК/YPG, обнаруженных в районе операции "Источник мира" на севере Сирии. Мы продолжим борьбу с терроризмом с той же решимостью и целеустремленностью, без компромиссов, как это было до сих пор", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства, размещенном в соцсети Х.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Курдские боевики - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Сирийская администрация потребовала от РПК сложить оружие
6 января, 08:36
 
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