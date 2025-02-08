https://ria.ru/20250208/turtsija-1998134331.html

ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии - РИА Новости, 08.02.2025

ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков РПК на севере Сирии

Турецкие ВС провели очередную операцию на севере Сирии, нейтрализованы 13 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило турецкое... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T13:20:00+03:00

2025-02-08T13:20:00+03:00

2025-02-08T13:20:00+03:00

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АНКАРА. 8 фев - РИА Новости. Турецкие ВС провели очередную операцию на севере Сирии, нейтрализованы 13 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило турецкое министерство национальной обороны. "Наши героические турецкие вооруженные силы нейтрализовали 13 террористов РПК/YPG, обнаруженных в районе операции "Источник мира" на севере Сирии. Мы продолжим борьбу с терроризмом с той же решимостью и целеустремленностью, без компромиссов, как это было до сих пор", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства, размещенном в соцсети Х. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20250106/rpk-1992637388.html

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