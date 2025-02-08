https://ria.ru/20250208/tsentr-1998128637.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 08.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 560 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:19:00+03:00

2025-02-08T12:19:00+03:00

2025-02-08T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 560 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям егерской и шести механизированных бригад ВСУ, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250208/ukraina-1998096880.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины