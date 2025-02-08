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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 08.02.2025
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12:19 08.02.2025 (обновлено: 12:31 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/tsentr-1998128637.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 08.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 560 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:19:00+03:00
2025-02-08T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 560 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям егерской и шести механизированных бригад ВСУ, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

ВСУ потеряли до 560 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 560 военнослужащих и танк в зоне действий подразделений группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям егерской и шести механизированных бригад ВСУ, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа", - говорится в сообщении.
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