В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве в трех украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 22.25 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Сумской и Черниговской областях на севере Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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