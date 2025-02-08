https://ria.ru/20250208/trevoga-1998200197.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:26:00+03:00

2025-02-08T22:26:00+03:00

2025-02-08T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 22.25 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Сумской и Черниговской областях на севере Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, в мире, россия, вооруженные силы украины