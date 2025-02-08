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Трамп объявил о завершении шоу дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди
Трамп объявил о завершении шоу дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди - РИА Новости, 08.02.2025
Трамп объявил о завершении шоу дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что шоу с участием дрэг-квин артистов в Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:40:00+03:00
2025-02-08T06:40:00+03:00
2025-02-08T06:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что шоу с участием дрэг-квин артистов в Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди закончены, и назначил сам себя председателем попечительского совета. "Еще в прошлом году Центр Кеннеди показывал дрэг-шоу, специально ориентированные на нашу молодежь, - это будет прекращено. Центр Кеннеди - это жемчужина Америки, и на его сцене должны быть самые яркие звезды со всей нашей страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что решил немедленно уволить ряд лиц из попечительского совета, которые "не разделяют нашего видения золотого века в искусстве и культуре", в том числе председателя. Сейчас главой попечительского совета значится миллиардер и глава Carlyle Group Дэвид Рубинштейн.
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сша, америка, дональд трамп
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Трамп объявил о завершении шоу дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди
Трамп объявил о прекращении шоу с участием дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди