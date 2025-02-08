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Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа - РИА Новости, 08.02.2025
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03:30 08.02.2025 (обновлено: 03:31 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/tramp-1998099070.html
Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа
Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа - РИА Новости, 08.02.2025
Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении страны к Штатам нужно расценивать как серьезную... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:30:00+03:00
2025-02-08T03:31:00+03:00
в мире
канада
оттава
сша
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении страны к Штатам нужно расценивать как серьезную угрозу, на это американского лидера, по его мнению, толкает желание заполучить ресурсы, сообщает CBC."Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это (Получить доступ к канадским ресурсам — Прим. ред.) — поглотить нашу страну, и это реально", — сказал Трюдо перед началом закрытого совещания с лидерами бизнеса и профсоюзов.Высказывание канадского политика удалось записать из-за оставшегося включенным микрофона.В своем вступительном обращении к саммиту Трюдо сказал, что Канада нуждается не только в разработке срочного ответа на тарифные угрозы Трампа, но и стратегии борьбы с менее склонными к сотрудничеству Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.Высказывания премьер-министра Канады прозвучали на фоне напряженной обстановки между Вашингтоном и Оттавой. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Позднее он приостановил действие пошлин в отношении Оттавы.Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.
https://ria.ru/20250206/opros-1997785591.html
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в мире, канада, оттава, сша, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, Оттава, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа

CBC: Трюдо счел реальной угрозу Трампа присоединить Канаду к США

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Джастин Трюдо
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении страны к Штатам нужно расценивать как серьезную угрозу, на это американского лидера, по его мнению, толкает желание заполучить ресурсы, сообщает CBC.
"Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это (Получить доступ к канадским ресурсам — Прим. ред.) — поглотить нашу страну, и это реально", — сказал Трюдо перед началом закрытого совещания с лидерами бизнеса и профсоюзов.
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Большинство канадцев поддержало введение пошлин в ответ на действия Трампа
6 февраля, 17:01
Высказывание канадского политика удалось записать из-за оставшегося включенным микрофона.
В своем вступительном обращении к саммиту Трюдо сказал, что Канада нуждается не только в разработке срочного ответа на тарифные угрозы Трампа, но и стратегии борьбы с менее склонными к сотрудничеству Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.
Высказывания премьер-министра Канады прозвучали на фоне напряженной обстановки между Вашингтоном и Оттавой. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Позднее он приостановил действие пошлин в отношении Оттавы.
Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.
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Вчера, 16:55
 
В миреКанадаОттаваСШАДональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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