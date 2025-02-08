https://ria.ru/20250208/tramp-1998099070.html

Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа

Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа - РИА Новости, 08.02.2025

Трюдо сделал откровенное заявление о планах Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении страны к Штатам нужно расценивать как серьезную... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:30:00+03:00

2025-02-08T03:30:00+03:00

2025-02-08T03:31:00+03:00

в мире

канада

оттава

сша

дональд трамп

джастин трюдо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что заявления президента США Дональда Трампа о присоединении страны к Штатам нужно расценивать как серьезную угрозу, на это американского лидера, по его мнению, толкает желание заполучить ресурсы, сообщает CBC."Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это (Получить доступ к канадским ресурсам — Прим. ред.) — поглотить нашу страну, и это реально", — сказал Трюдо перед началом закрытого совещания с лидерами бизнеса и профсоюзов.Высказывание канадского политика удалось записать из-за оставшегося включенным микрофона.В своем вступительном обращении к саммиту Трюдо сказал, что Канада нуждается не только в разработке срочного ответа на тарифные угрозы Трампа, но и стратегии борьбы с менее склонными к сотрудничеству Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.Высказывания премьер-министра Канады прозвучали на фоне напряженной обстановки между Вашингтоном и Оттавой. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Позднее он приостановил действие пошлин в отношении Оттавы.Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.

https://ria.ru/20250206/opros-1997785591.html

https://ria.ru/20250207/poshliny-1998019028.html

канада

оттава

сша

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в мире, канада, оттава, сша, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады