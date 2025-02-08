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Трамп принял приглашение Исибы посетить Японию - РИА Новости, 08.02.2025
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03:15 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/tramp-1998098451.html
Трамп принял приглашение Исибы посетить Японию
Трамп принял приглашение Исибы посетить Японию - РИА Новости, 08.02.2025
Трамп принял приглашение Исибы посетить Японию
Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьера Японии Сигэру Исибы и в ближайшее время совершит официальный визит в Японию, говорится в совместном... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:15:00+03:00
2025-02-08T03:15:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьера Японии Сигэру Исибы и в ближайшее время совершит официальный визит в Японию, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам их встречи в Вашингтоне. "Президент Трамп принял приглашение премьер-министра Исибы совершить официальный визит в Японию в ближайшее время", — говорится в заявлении. Стороны также подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения, назвав союз между США и Японией "краеугольным камнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами". Помимо этого, Вашингтон и Токио договорились расширить сотрудничество в области кибербезопасности и оборонных технологий, включая совместную разработку и производство современного вооружения и укрепление оборонных промышленных мощностей. Кроме того, лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности и договорились о наращивании экспорта американского сжиженного природного газа в Японию, а также о совместных проектах в области передовых технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления. Трамп и Исиба также подтвердили приверженность обеспечению мира и стабильности в Тайваньском проливе, выразили обеспокоенность действиями КНДР и подтвердили намерение добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998088159.html
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в мире, япония, сша, дональд трамп, сигэру исиба
В мире, Япония, США, Дональд Трамп, Сигэру Исиба
Трамп принял приглашение Исибы посетить Японию

Трамп принял приглашение Исибы и посетит Японию в ближайшее время

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьера Японии Сигэру Исибы и в ближайшее время совершит официальный визит в Японию, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам их встречи в Вашингтоне.
"Президент Трамп принял приглашение премьер-министра Исибы совершить официальный визит в Японию в ближайшее время", — говорится в заявлении.
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Стороны также подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения, назвав союз между США и Японией "краеугольным камнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".
Помимо этого, Вашингтон и Токио договорились расширить сотрудничество в области кибербезопасности и оборонных технологий, включая совместную разработку и производство современного вооружения и укрепление оборонных промышленных мощностей.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности и договорились о наращивании экспорта американского сжиженного природного газа в Японию, а также о совместных проектах в области передовых технологий, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления.
Трамп и Исиба также подтвердили приверженность обеспечению мира и стабильности в Тайваньском проливе, выразили обеспокоенность действиями КНДР и подтвердили намерение добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.
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В миреЯпонияСШАДональд ТрампСигэру Исиба
 
 
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