https://ria.ru/20250208/tramp-1998097561.html

Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным

Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным - РИА Новости, 08.02.2025

Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что немедленно приостановил доступ своего предшественника Джо Байдена к секретным сведениям на фоне его "плохой... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T02:42:00+03:00

2025-02-08T02:42:00+03:00

2025-02-08T02:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что немедленно приостановил доступ своего предшественника Джо Байдена к секретным сведениям на фоне его "плохой памяти"."Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки … Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему нельзя доверять конфиденциальную информацию", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Ты уволен, Джо!" — добавил Трамп, отсылая к его знаменитой фразе, которую он регулярно говорил на реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice).Байден на посту президента регулярно допускал в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации: он путал Ирак и Украину, фамилии лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. В результате Байден был вынужден выйти из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис, проигравшую Дональду Трампу.

https://ria.ru/20250207/fbr-1998088279.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп