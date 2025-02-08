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Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным - РИА Новости, 08.02.2025
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02:42 08.02.2025 (обновлено: 02:52 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/tramp-1998097561.html
Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным
Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным - РИА Новости, 08.02.2025
Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что немедленно приостановил доступ своего предшественника Джо Байдена к секретным сведениям на фоне его "плохой... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:42:00+03:00
2025-02-08T02:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что немедленно приостановил доступ своего предшественника Джо Байдена к секретным сведениям на фоне его "плохой памяти"."Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки … Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему нельзя доверять конфиденциальную информацию", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Ты уволен, Джо!" — добавил Трамп, отсылая к его знаменитой фразе, которую он регулярно говорил на реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice).Байден на посту президента регулярно допускал в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации: он путал Ирак и Украину, фамилии лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. В результате Байден был вынужден выйти из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис, проигравшую Дональду Трампу.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным

Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным из-за его плохой памяти

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что немедленно приостановил доступ своего предшественника Джо Байдена к секретным сведениям на фоне его "плохой памяти".
«
"Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки … Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему нельзя доверять конфиденциальную информацию", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Ты уволен, Джо!" — добавил Трамп, отсылая к его знаменитой фразе, которую он регулярно говорил на реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice).
Байден на посту президента регулярно допускал в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации: он путал Ирак и Украину, фамилии лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. В результате Байден был вынужден выйти из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис, проигравшую Дональду Трампу.
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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