Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным
Трамп приостановил доступ Байдена к секретным данным из-за его плохой памяти
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что немедленно приостановил доступ своего предшественника Джо Байдена к секретным сведениям на фоне его "плохой памяти".
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"Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки … Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему нельзя доверять конфиденциальную информацию", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Ты уволен, Джо!" — добавил Трамп, отсылая к его знаменитой фразе, которую он регулярно говорил на реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice).
Байден на посту президента регулярно допускал в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации: он путал Ирак и Украину, фамилии лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. В результате Байден был вынужден выйти из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис, проигравшую Дональду Трампу.
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